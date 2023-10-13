Россиян предупредили о магнитной буре: когда начнется, кого коснется

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Мощнейшая за последнее время магнитная буря накроет Землю в промежутке между 13 и 15 октября. Ученые предупреждают людей об ухудшении самочувствия и выходе из строя электроники. Что об этом нужно знать?

Какой силы будет магнитная буря

Ученые Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США заметили аномальную активность на Солнце, что грозит неожиданными геомагнитными ударами и вспышками. Ожидается, что очередная магнитная буря накроет Землю в промежутке между пятницей и воскресеньем. 15 октября она выйдет на шкалу K-index 4 и продержится на таком уровне несколько дней.

Магнитная буря по своей мощности может достигнуть 6 баллов из 9 возможных, сообщил «Звезде» Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

По его словам, воздействие явления будет заметным, однако его силу нельзя назвать рекордной.

«Величина не рекордная, но заметная. Она, конечно, мощная, и на нее стоит обратить внимание, в остальном же не стоит волноваться», — уверяет Эйсмонт.

Как магнитная буря может повлиять на работу электроники

Натан Эйсмонт предупредил, что в ближайшее время могут наблюдаться перебои в работе электроники, есть риск аварий на протяженных ЛЭП, вероятна поломка космических спутников.

Также могут наблюдаться проблемы с сотовой связью, там, где сигнал и без того плохой, он может и вовсе исчезнуть.

«Если где-то связь не слишком уверенная, то такого рода события делают ее ненадежной или она может вообще пропасть», — предупредил ученый.

Люди с какими заболеваниями чувствительны к магнитным бурям

Профессор и доктор медицинских наук Рина Заславская в беседе с NEWS.ru рассказала, что здоровый человек может чувствовать себя нормально и не испытывать недомоганий в период магнитных бурь, однако страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно проявить осторожность.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут также начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — отметила она.

Кардиолог Андрей Кондрахин порекомендовал метеозависимым людям избегать физического и эмоционального напряжения в указанные дни, а также соблюдать нормальный режим сна. По его словам, влияние природных явлений также сильно ощущают пациенты с почечными заболеваниями.

«Как правило, мы рекомендуем в эти дни стараться избегать физических нагрузок и ограничить интоксикацию организма, в том числе от кофе, сигарет или алкоголя», — сказал врач.

Как облегчить состояние в период магнитных бурь

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны всегда следить за своими основными параметрами и чаще пользоваться тонометром, рекомендует Рина Заславская.

«Человек может заранее понимать, в какой момент у него может случиться скачок или спад, и заранее принять необходимые препараты. В случае если недомогание из-за магнитных бурь произошло впервые, следует обратиться к врачу. Врач выпишет необходимые лекарства», — заявила она NEWS.ru,

Врач-терапевт Анна Лупач рекомендовала метеозависимым людям оставаться дома, пить больше чистой воды, спать не менее семи-восьми часов в сутки, избегать стрессов и правильно питаться. Также она считает, что чувствительные к природным явлениям люди должны записывать изменения в самочувствии и затем обратиться к врачу, чтобы подобрать препараты первой помощи.

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