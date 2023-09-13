Врач усомнился в существовании метеозависимости Врач Ашихмин заявил об отсутствии научного объяснения феномена метеозависимости

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Никакого научного объяснения феномена метеозависимости и влияния магнитных бурь на организм человека не существует, заявил врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин. В разговоре с Lenta.ru он отметил, что сомневается в реальности существования подобного феномена.

По его словам, люди просто пытаются объяснить проблемы со здоровьем и реакции организма различными факторами. Специалист подчеркнул, что в связи с этим возникают теории о связи процессов, происходящих с организмом, различных неприятных ощущений с атмосферным давлением или магнитными бурями.

У людей ухудшается здоровье, появляются непонятные ощущения, и они пытаются какими-то факторами это объяснить — атмосферным давлением, бурей магнитной. Мы просто не знаем, почему происходят очень многие процессы. Научного объяснения феномен метеозависимости не имеет, — заключил Ахишмин.

Профессор и доктор медицинских наук Рина Заславская ранее объяснила, что во время магнитных бурь нарушается весь аппарат кровообращения у людей с определенными патологиями. Если человек страдает приступами тахикардии, ишемической болезнью сердца, артериальной гипертонией, то ему может стать плохо в этот период.