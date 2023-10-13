Лунный календарь на ноябрь: планируем сбор урожая, стрижки и операции Рассказываем, в какие дни ноября стоит заняться огородом, посетить парикмахерскую и решать важные вопросы

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Лунный календарь на ноябрь 2023

Лунный календарь — астрологический ориентир, который поможет распланировать дела на месяц. Рассказываем, какие дни ноября будут благоприятными для свадеб, операций, огородничества и решения важных вопросов.

Лунный календарь — 2023: самые благоприятные дни в ноябре

Фаза, видимость и положение Луны в знаке зодиака позволяют вычислить наиболее благоприятные дни ноября. Следуя лунному календарю, в последнем месяце осени нас ждет более десяти дней, заряженных мощной положительной энергией. В это время стоит уделить особое внимание взаимоотношениям и общению, завершению начатых проектов и самореализации. Согласно лунному календарю, особо удачными днями ноября станут:

2 ноября — энергетически насыщенный день, подходящий для любых начинаний: от смены деятельности до вступления в романтические отношения;

3 ноября — день духовного роста, подходящий для победы над комплексами и стереотипами, для решительных действий, соответствующих вашим моральным ценностям;

4 ноября — день щедрости и открытости, вместо новых дел уделите внимание общению с окружающими и взаимопомощи;

5 ноября — согласно лунному календарю на ноябрь, это день накопления знаний, опыта и капитала;

8 ноября — энергетически мощный день, подходящий для самосовершенствования: физических упражнений и изучения новой информации;

14 ноября — новолуние способствует обострению интуиции, это лучший день для составления планов на будущее и решения важных вопросов, стоит уделить время созиданию и избегать конфликтов;

15 ноября — следуя лунному календарю, в этот день стоит избегать пассивности: будьте щедры, общайтесь с единомышленниками и погрузитесь в работу;

16 ноября — день созидания и самоосознания: сосредоточьтесь на своих внутренних потребностях и желаниях, чтобы найти способ их реализации;

18 ноября — благоприятный день лунного календаря, требующий от человека рассудительности и принятия серьезных взвешенных решений;

23 ноября — день, который благоволит общению: уделите время улучшению отношений дома и в коллективе, будьте открыты и щедры;

24 ноября — положительный день для гармонизации отношений и самореализации, стоит противостоять комплексам и страхам, чтобы выйти на позицию лидера;

27 ноября — полнолуние, время самообразования, принятия смелых решений, улаживания конфликтов и исправления старых ошибок;

28 ноября — день мощной энергии, усиливающей как положительные, так и отрицательные черты человека: время прислушаться к интуиции и завершить начатые дела.

Согласно лунному календарю, самым неблагоприятным днем ноября 2023 года станет понедельник 13 ноября. В этот день людям свойственны эмоциональная нестабильность и упадок сил. Стоит избегать конфликтов. Вместо новых начинаний уделите время оценке достижений за прошлый месяц.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Благоприятные дни в ноябре 2023

Лунный календарь огородника на ноябрь 2023 года

Приближение зимы не повод забывать о саде и огороде. Ниже приведен лунный календарь огородника на ноябрь 2023 года. Он укажет, какие дни стоит посвятить различным видам работы на участке.

1–2 ноября — самое время собирать клубнелуковичные плоды, а вот с поливом стоит быть осторожными;

3–4 ноября — в эти дни можно заняться внешним видом огорода: подстричь газон, прощипать растения и подрезать деревья и кустарники;

5–7 ноября — согласно лунному календарю на ноябрь, эти дни располагают к посеву и сбору корнеплодов;

8–9 ноября — этот день стоит посвятить неспешной уборке на участке;

10 ноября — благоприятный день для сушеных и консервированных заготовок;

11–12 ноября — время избавляться от лишнего: обрезать старые ветви на деревьях и кустарниках и прибраться на участке;

13 ноября — новолуние, время для созерцания и отказа от активной работы;

14 ноября — день подготовки участка к будущим работам, самое время прополоть и удобрить почву;

15 ноября — день полива и подкормки почвы, можно проводить посадку и прополку;

16 ноября — время пересадки и обрезки деревьев;

17 ноября — следуя лунному календарю на 2023 год, этот день наполняет зелень энергией роста, так что стоит уделить время посадке и пересадке растений;

18–19 ноября — дни озимого сева;

20 ноября — подходящее время, чтобы оформить крону деревьев и обрезать ветви кустарников;

21 ноября — уделите время почве: подкормите и полейте землю, а также обработайте ее от паразитов;

22 ноября — подходящий день для разрыхления почвы, борьбы с сорняками, пикировки и прощипывания;

23 ноября — удачный день для любых работ, кроме обрезки и черенкования;

24–25 ноября — подходящие дни для активной работы в доме и на участке, посадки растений и сбора урожая, не забудьте также полить и подкормить почву;

26 ноября — время сбора урожая в саду и на огороде;

27 ноября — день отдыха: можно уделить время заготовкам на зиму, а вот от занятий на участке, требующих активности и вовлеченности, нужно отказаться;

28 ноября — день располагает к посадке и выкапыванию корнеплодов;

29 ноября — время работать с почвой: любые процедуры повысят ее урожайность;

30 ноября — день уединения и умеренности: стоит уделить время посадке, прививке и обрезке деревьев и кустарников.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Лунный календарь огородника на ноябрь

Лунный календарь на ноябрь: благоприятные дни для стрижек

Бытует мнение, что фазы Луны оказывают непосредственное воздействие на рост волос. Вовремя сделанная стрижка не только порадует аккуратной формой, но и притянет к владельцу положительную энергию. Поэтому стоит заранее выбрать день для посещения салона.

Согласно лунному календарю, благоприятные дни для стрижки в ноябре следуют с 4 по 10 число. Всю неделю любые процедуры с волосами будут давать стойкий, радующий глаз результат. В особенности это касается 5 ноября — дня с мощной энергетикой.

С 11 по 13 ноября, от убывающей Луны и до новолуния, от стрижек лучше отказаться. Другие манипуляции с прической, включая окрашивание и мелирование, тоже запрещены. А вот эпиляция, напротив, станет удачным решением.

С 14 по 19 ноября нас ждет очередной благоприятный период. Если верить лунному календарю, в эти дни стоит позволить себе эксперименты. 14, 15 и 19 ноября можно решиться на необычную стрижку, а 16 ноября — самое подходящее время для окрашивания.

Следующий благоприятный период начнется только 24 ноября и закончится 27 ноября. Даже после экстремальных процедур, включая креативное окрашивание, волосы будут выглядеть сильными и здоровыми. А вот во все оставшиеся дни месяца ходить в салон не стоит: прическа будет плохо держать форму.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Лунный календарь стрижек на ноябрь 2023

Лунный календарь свадеб на ноябрь 2023 года

Считается, что спутник Земли оказывает непосредственное влияние на супружескую жизнь. Фазы Луны подскажут, в какой день стоит заключить брачный союз, а когда поездку в ЗАГС лучше отложить. Поэтому при планировании свадьбы в ноябре стоит обратиться к лунному календарю.

Считается, что вступать в брак лучше на растущую или полную Луну. Поэтому лучшими днями для свадьбы в ноябре будут 14–16 и 19–27 числа. Эти дни наполнены энергетикой роста и благоволят созданию новых союзов.

А вот неблагоприятным периодом для свадеб станет неделя накануне новолуния: с 7 по 13 ноября. Неудачным днем для церемонии также станет 17 число. В остальных случаях лунный календарь на ноябрь благосклонен к заключению брачных союзов.

Лунный календарь операций на ноябрь 2023 года

Согласно народному поверью, убывающая Луна — период расставления точек над i. Это подходящее время, чтобы разобраться с проблемами со здоровьем. Согласно лунному календарю на ноябрь, наиболее подходящими днями для операций станут 1–12 числа.

Следующий благоприятный для операций период начнется только 28 ноября и продлится до конца месяца. А вот в срок от новолуния до полнолуния, с 13 по 27 ноября, хирургическое вмешательство не рекомендуется.

Однако в вопросах здоровья мы советуем ориентироваться на рекомендации врача. Не стоит дожидаться удачной лунной фазы для посещения поликлиники. Так вы рискуете только запустить беспокоящую проблему.

Лунный календарь на ноябрь 2023 года подскажет, в какие дни стоит уделить внимание общению, а какие — провести время наедине с самим собой. Не забывайте, что успех в любом начинании зависит в первую очередь от вас самих. А лунный календарь станет хорошим подспорьем в планировании дел на ноябрь.

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