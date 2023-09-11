Уборка урожая на грядках и в теплицах почти закончилась. Настала пора браться за вилы или лопату и отправляться на добычу картошки. Однако не все так просто, ведь нужно не только знать, как правильно копать картошку, но и рассчитать, когда можно копать картошку в вашем регионе. Мы собрали полезную информацию об этом для всех огородников от Сибири до Кубани.

Когда копать картошку в 2023 году советует Лунный календарь

Согласно Лунном календарю, считается, что копку картофеля нужно проводить на убывающей луне. В сентябре 2023 года этот период продлится до 14 числа. Если вы не успели в этот срок убрать урожай, то не случится ничего страшного, если картофель будет выкопан до конца месяца. Однако из графика уборки рекомендуется исключить 15 и 16 сентября, а также период с 28 по 30 число первого месяца осени.

Но если не соблюсти ряд других важных правил, никакие благоприятные даты не помогут сохранить урожай.

7 способов определить время для начала копки картофеля

Климат в регионе — один из наиболее важных факторов при выборе времени для уборки клубней. Ведь период, когда пора копать картошку в Подмосковье может на несколько недель не совпадать со временем, когда копают картошку в Сибири. Исходя из многолетних прогнозов, подходящее время уборки урожая в разных регионах России в 2023 году, выглядит так:

Когда копать картошкуФото: Shutterstock/FOTODOMКогда копать картошку

  • Сибирь — первая половина сентября.
  • Урал — первая половина сентября.
  • Подмосковье и Средняя полоса — до конца второй декады сентября.
  • Краснодарский край — первая декада октября.

Также можно ориентироваться на среднесуточную температуру в конкретной местности: идеальная среднесуточная температура для уборки картофеля колеблется на отметке между 15 и 17 градусами выше нуля.

Не стоит забывать и про прогнозы синоптиков, ведь ранние заморозки, дождливая осень или жара в сентябре тоже влияют на время уборки урожая. Разумеется, убрать картофель с полей необходимо до заморозков и дождливых дней, поскольку ненастье может за несколько дней стать причиной появления гнили буквально на каждом клубне. Если синоптики пообещали затяжные дожди, а картофель не дозрел, то за неделю до уборки можно опрыскать ботву раствором медного купороса из расчета 50 гр на 1 л воды. Это ускорит созревание.

Еще один фактор, который поможет выяснить, через сколько времени после посадки надо копать картошку — сорт клубней. Скороспелые сорта вызревают за 40 дней после посадки даже в Средней полосе России. Поздние сорта набирают сок и вкус до 4 месяцев, их обычно высаживают в южных регионах, на Урале и в Сибири они просто не успеют дозреть за календарное лето.

Чаще всего огородники предпочитают высаживать среднеспелые сорта клубней, которым требуется на созревание около 3 месяцев. Такие разновидности картофеля обычно сажают в мае, а собирать их можно в конце августа или в начале сентября в зависимости от погоды летом.

Среди наиболее известных среднеспелых сортов можно назвать следующие:

  • Аспия
  • Волат
  • Живица
  • Лад
  • Леди Анна
  • Луговской
  • Олимп
  • Ресурс
  • Сокольский

Если вы не знаете, какой сорт посадили весной, то проверить готовность картошки к сбору урожая можно по внешнему виду ботвы. Например, дождаться, когда отцветут все бутоны — через 20 дней можно начинать копать картошку. Или через 2 недели после того, как начала желтеть ботва — обычно за 14 дней она полностью увядает и чернеет. Это означает, что собирать урожай нужно прямо сейчас.

Но самый простой способ проверить, поспел ли картофель — в разных концах поля выкопать по паре кустов и проверить состояние клубней.

Когда копать картошку, чтобы отправить ее на хранение в погреб

Если вы посадили несколько кустов картофеля, чтобы поесть вареные молодые клубни со сметаной и грибами, то для вас не будет особой разницы, в каком виде вы достанете спелый урожай из земли. Другое дело, если вам необходимо точно узнать, когда копать картошку на хранение зимой.

Когда копать картошку на хранениеФото: Gregor Fischer/dpa/Global Look PressКогда копать картошку на хранение

Помимо всех вышеперечисленных способов вычисления благоприятной даты, необходимо знать еще кое-что:

  • Спелые клубни могут быть любого размера. Это зависит от питательности почвы, сорта и погодных условий.
  • Кожура должна быть плотной, блестящей, твердой. Если такую кожуру задеть ногтем, то она не поддастся.
  • Зрелые картофелины легко отделяются от ботвы, после того, как куст вытащили из земли.

Подготовка к уборке урожая

Если вы уже определились, когда лучше копать картошку, то имейте ввиду, что за 2 недели до начала уборки нужно подготовить поле и урожай.

  • Для этого примерно за 7-10 дней до выбранной даты нужно полностью выполоть все сорняки из-под кустов и убрать их из проходов между грядками.
  • За 2 дня подготовьте место, где вы будете сушить картофель перед тем, как отправить его на хранение в погреб.
  • Проверьте инвентарь: лопаты, вилы, ведра, перчатки.
  • Копать картофель лучше всего в солнечную сухую погоду. Земля тоже должна быть сухой. Если грунт влажный, сразу счищайте налипшие комья земли с клубней мешковиной или мягкой щеткой.
  • Поврежденные, разрубленные, подгнившие картофелины сразу убирайте из общей массы. Сохранить их не удастся, а если оставить такие клубни в общей массе, то сгнить может значительная часть урожая.

Читайте также:

Когда посадить чеснок под зиму: правила и сроки
Готовим грядки под зиму: на открытом грунте и в теплице
Сушеные овощи: просто, полезно и минимум усилий
Сушеные фрукты: заготавливаем полезное лакомство
Моем овощи и фрукты правильно: полезные советы