Стилист раскритиковала применение козьих экскрементов для ухода за волосами Стилист Богданова: применение козьих экскрементов может навредить волосам

Фото: Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

Процедуры по уходу за волосами с применением козьих экскрементов могут не только не оказать положительного эффекта, но и навредить, предупредила стилист Аврора Богданова. В разговоре с Пятым каналом она раскритиковала экстремальные методы и посоветовала вместо этого приобрести хорошие уходовые средства.

Что заставляет девушку с адекватной психикой наносить на волосы вот это все, что предлагается? <...> Есть множество брендов, которые на научной основе занимаются разработкой продуктов для ухода за волосами, — пояснила стилист.

По словам Богдановой, процедуры с использованием продуктов жизнедеятельности животных стоят неоправданно дорого. Так, в московских салонах красоты подобные услуги оцениваются в сумму около 30 тысяч рублей. Стилист подчеркнула, что сама процедура является не более чем маркетинговым ходом, направленным на любителей эпатажа.

Услуги по уходу за волосами с использованием козьих экскрементов начали предлагать в салонах красоты Москвы. Ингредиенты используют при окрашивании и в качестве масок для волос. По словам некоторых мастеров, это якобы позволит блондинкам убрать желтизну и повысит мягкость волос.

Трихолог Юлия Галлямова ранее предупредила, что гель для душа не подходит для мытья головы, в этом средстве содержатся вещества, способные повредить структуру волос. По словам эксперта, использовать гель таким образом можно только мужчинам с очень короткой стрижкой.