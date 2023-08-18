Праздники в 2024 году: сколько выходных в майские и новогодние каникулы

Фото: Shutterstock.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень праздничных и выходных дней в 2024 году. Когда и сколько будут отдыхать россияне, в каких регионах введены дополнительные нерабочие дни?

Когда россияне отдыхают в 2024 году

Согласно документу, на Новый год установлены десятидневные каникулы — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го. Из-за того, что 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье, эти нерабочие праздничные дни переносятся на 10 мая и 31 декабря.

Кроме того, нерабочие дни переносятся с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля; с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля; с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.

Трехдневные выходные — с 23 по 25 февраля введены в честь праздника День защитника Отечества, на Международный женский деть россияне будут отдыхать с 8 по 10 марта.

В связи с Праздником Весны и Труда и Днем Победы выходными объявлены дни с 28 апреля по 1 мая и период с 9 по 12 мая. Также нерабочим утвержден День России 12 июня. В ноябре россияне отдохнут — 3 и 4 числа, в декабре — с 29-го по 31-е. Сокращенные рабочие дни в 2024 году — 22 февраля, 7 марта, 8 мая, 11 июня.

Кубанские парламентарии в мае 2023 года в окончательном чтении приняли изменения в краевой закон о праздновании Радоницы, установив, что на ближайшие 30 лет День поминовения усопших официально объявлен нерабочим. В 2024 году он выпадает на 14 мая.

В Крыму по указу главы Республики Сергея Аксенова в 2023 году были введены четыре дополнительных выходных дня по случаю религиозных праздников. Жители полуострова отдыхали на Пасху, Ураза-байрам, Троицу и Курбан-байрам.

Когда невыгодно брать отпуск в 2024 году

С финансовой точки зрения невыгодно брать отпуск в мае, заявил радио Sputnik руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич.

«Здесь все зависит от того, чего хочет работник — получить больше денег или больше отдохнуть. Принцип такой: чем больше в месяце праздничных и выходных дней, тем меньше вы получите отпускных, и наоборот. Если вы присоединяете отпуск к январским или майским выходным, естественно, денег в этот период будет меньше. Так что если думать о финансовой стороне вопроса, то лучше идти в отпуск в „длинный“ календарный месяц, когда мало праздников», — объяснил он.

Если человек трудится сдельно, то выгодно брать отпуск в неприбыльные месяцы. К примеру, у строителей и отделочников это зима, а у работников торговли — май. У тех, кто получает серую зарплату, расчет отпускных будет осуществляться только с официальной части дохода.

Самые выгодные в России месяцы для отпуска в 2024 году с точки зрения доходов — это июль, август и октябрь, сообщила директор по персоналу сервиса «Работа.ру» Юлия Санина РИА Новости.

«Для тех, кто планирует отпуск заранее, уже следует задуматься о том, в какой месяц отдыхать в 2024 году. Отпуск лучше планировать на июль или октябрь — в оба этих месяца будет 23 рабочих дня, а значит в доходах сотрудник не потеряет. В августе 22 рабочих дня, поэтому его также можно рассмотреть для отдыха», — рекомендовала она.

Специалист для материальной выгоды советует уходить в отпуск не с понедельника, а с субботы. За счет этого увеличится размер выплат.

«Дело в том, что оплата выходных дней не подразумевается при расчете зарплаты, а вот если работник в отпуске, то оплата за выходные полагается», — отметила эксперт.

Читайте также:

Когда православные отмечают праздник иконы Казанской Божьей Матери

В Госдуме предсказали рост всех зарплат и пособий в России

Три сценария будущего России от ЦБ: один нормальный, два негативных