В Госдуме предсказали рост всех зарплат и пособий в России Депутат ГД Бессараб: в России вырастут все зарплаты и пособия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России вырастут все зарплаты, пособия, пенсии и социальные выплаты, работодатели уже готовятся к этому, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с НСН она напомнила, что по поручению президента МРОТ будет повышен на 18,5%.

Сегодня 10 млн россиян с детьми получают пособия на ребенка. Будет ли оно расти? Да, будет, все социальные выплаты, включая пенсии, у нас индексируются, и не реже одного раза в год. Что-то будет индексироваться начиная с 1 января, что-то — с 1 февраля 2024 года, — заявляет парламентарий.

Как пояснила депутат, бизнес готовится к повышению зарплат в связи с увеличением МРОТ, так как изменить только минимальный оклад невозможно. Бессараб уверена, что произойдет увеличение по всей тарифной сетке, потому что «уборщик не может получать наравне или больше инженера».

Экс-министр труда Сергей Калашников не согласился с мнением парламентария. Он уточнил, что такой зависимости не существует. По его словам, тарифная сетка была отменена еще в 2004 году, а разряды окладов были только у госслужащих.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев ранее заявил, что бюджетникам необходимо увеличивать зарплаты в связи с ростом цен. По его словам, в этой сфере необходимо действовать на опережение, как это сделал Центробанк РФ, увеличивший ключевую ставку до 12%.