В Госдуме призвали увеличить зарплаты бюджетникам Депутат Госдумы Арефьев призвал увеличить зарплаты бюджетникам до 15%

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Николай Арефьев

Бюджетникам необходимо увеличивать зарплаты в связи с ростом цен, заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, в этой сфере необходимо действовать на опережение, как это сделал Центробанк РФ, увеличивший ключевую ставку до 12%.

Если сегодня подняли ключевую ставку на 12%, то и на столько же надо повышать всем заработную плату <...> На данный момент цена на импортную продукцию возросла почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Естественно, раз повышаются цены, то и зарплаты должны увеличиваться с 1 сентября, где-то на 10-15% в зависимости от расчета, — заявил Арефьев.

Обучение в высших учебных заведениях на платной основе увеличивается в несколько раз в то время, как зарплаты преподавателей остаются прежними, добавил он. По словам депутата, эту отрасль должны начать регулировать министерства.

Надо тогда как-то уравнивать заработную плату и расходы на образование, регулировать это на государственном уровне <...> Я безусловно за то, чтобы увеличивать заработную плату работникам бюджетной сферы, при чем равносильно увеличению ключевой ставки, — заключил Арефьев.

Ранее уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов заявил, что увеличение ключевой ставки не решит проблем с инфляцией. По его словам, Центробанку необходимо принимать более радикальные меры.