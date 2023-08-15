«Ни то, ни се»: бизнес-омбудсмен о повышении ключевой ставки Бизнес-омбудсмен Титов: повышение ключевой ставки не решит проблем с инфляцией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Борис Титов

Решение Центробанка РФ о повышении ключевой ставки не решит проблему с инфляцией, заявил BRIEF уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов. По его словам, регулятору было необходимо принять более радикальные меры, хоть и временные.

Эти 12% — ни то, ни се. Ни с одной стороны проблем с инфляцией они не решат. Уровень проблем уже не тот, и реакция рынка уже после повышения ставки это наглядно показывает. Если останавливать падение курса ставкой — то надо было повышать ее более радикально, — заявил Титов.

Омбудсмен также предположил, что более эффективны в текущей ситуации были бы другие механизмы. Например налог Тобина, при котором комиссия взимается с операций с иностранной валютой.

А что имеем сейчас? Курс рубля все равно почти на треть ниже февральского. И при столь низком курсе, при удорожании импорта и падении покупательной способности населения, еще и вырастут кредитные ставки, — добавил он.

Ранее депутат Госдумы, телеведущий Евгений Попов попрощался с ипотекой на фоне решения ЦБ РФ. Также он выразил надежду, что ситуация изменится в лучшую сторону и уже в ближайшее время данный тип кредитования для россиян станет более доступным.