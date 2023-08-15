«Прощай, ипотека»: депутат оценил повышение ключевой ставки Депутат Попов попрощался с ипотекой на фоне повышения ключевой ставки

Фото: ГД РФ

Евгений Попов

Депутат Государственной думы, телеведущий Евгений Попов попрощался с ипотекой на фоне решения Банка России повысить ключевую ставку с 8,5% до 12%. В своем Telegram-канале он выразил надежду на то, что в скором времени ситуация изменится в лучшую сторону и ипотека станет доступнее.

Прощай, ипотека. Надеюсь, ненадолго, — заявил парламентарий.

Решение о повышении ключевой ставки было принято Центробанком РФ сегодня, 15 августа. По словам представителей пресс-службы регулятора, такие меры направлены на обеспечение ценовой стабильности. В Банке России также подчеркнули, что в стране наблюдается усиление инфляции, годовой показатель которой увеличился до 4,4%. Предполагается, что в 2024 году она вернется на прежний уровень — 4%. При этом отмечается, что в случае необходимости ключевая ставка может быть вновь повышена.

Изменение ключевой ставки оказало влияние на рынок валют. По данным Московской биржи, курс доллара сегодня опустился ниже 96 рублей, евро — до 106,4 рубля. Позднее рубль вновь перешел к снижению.

Финансовый аналитик и экономист Ян Мелкумов ранее заявил, что Центробанк России принимает эффективные меры по борьбе с последствиями выросшей инфляции. При этом он допустил, что к концу года будет наблюдаться плавное снижение курса рубля. В таком случае Банк России может принять жесткие валютные ограничения.