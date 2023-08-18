Кабмин России утвердил праздничные и выходные дни на 2024 год Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2024 году

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Утвержден перечень праздничных и выходных дней в 2024 году, сообщается в Telegram-канале правительства России. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Согласно документу, 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье. Поскольку это нерабочие праздничные дни, то они перенесены на 10 мая и 31 декабря соответственно.

Кроме того, перенесен еще ряд нерабочих дней: с субботы, 27 апреля — на понедельник, 29 апреля, с субботы, 2 ноября — на вторник, 30 апреля и с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.

В итоге, предстоящие новогодние каникулы будут длиться 10 дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го. В следующем году россияне также будут отдыхать с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, с 3 по 4 ноября, а также с 29 по 31 декабря.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказал, что законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних праздников, предложенный фракцией «Новые люди», парламентарии не поддержали. По ее словам, причина отказа в том, что для многих зимние праздники важнее майских. Зимой людям проще скоординировать свои трудовые отпуска, чтобы провести время с близкими.