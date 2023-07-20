В Госдуме назвали минусы предложения о длинных майских выходных Депутат Бессараб назвала новогодние каникулы более важными, чем майские

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних праздников, предложенный фракцией «Новые люди» в Госдуме, не нашел поддержки в профильном парламентском комитете, рассказала в беседе с «360» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, причина отказа в том, что для многих зимние праздники важнее майских. Зимой людям проще скоординировать свои трудовые отпуска, чтобы провести время с близкими.

Предложили всем убрать руки прочь от новогодних каникул, поскольку они особенно полюбились детям и семьям с детьми. <...> Новогодние каникулы — часто единственная возможность выбраться куда-то к родственникам, поехать в путешествие. Именно поэтому мы считаем, что праздники зимой крайне важны для россиян, — объяснила депутат.

Она добавила, что основным аргументом сторонников переноса выходных на май является возможность для граждан более основательно заняться садом и огородом. Однако, по словам парламентария, к 1–9 мая далеко не во всех регионах уже наступает подходящая для этого погода.

Ранее комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал отклонить законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая. Инициатива принадлежит группе депутатов от фракции «Новые люди». По их мнению, отдых в майские праздники можно продлить за счет сокращения новогодних каникул. Как заявил член комитета Михаил Тарасенко, оснований для поддержки законопроекта нет.