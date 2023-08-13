Три сценария будущего России от ЦБ: один нормальный, два негативных Эксперты рассказали о том, на какой из них рассчитывать россиянам

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Банк России разработал три сценария развития экономики России до 2027 года. Базовый, который ЦБ считает наиболее вероятным, и два негативных — фрагментационный и рисковый. Они представлены в проекте «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов», опубликованном на сайте ЦБ. NEWS.ru изучил их и попросил экспертов оценить вероятность наступления каждого из них.

Что подразумевает базовый сценарий

Глобальная экономика продолжает развиваться в рамках текущих трендов без каких-либо новых шоков. Центральные банки развитых стран будут сдерживать инфляцию за счет проводимой жесткой монетарной политики. То есть за счет повышения ключевых ставок, что будет делать иностранную валюту дороже. В результате мировой экономический рост замедлится, что притормозит рост цен на большинство товарных рынков.

Антироссийские санкции «сохранятся на всем прогнозном горизонте». Товары из России на мировом рынке будут продаваться со скидкой.

ВВП России в 2023 году вырастет на 1,5–2,5% и будет оставаться в положительной зоне до 2026 года включительно. Инфляция в 2023 году не превысит 6,5%, а затем будет держаться на уровне целевого для ЦБ показателя — 4%. Ключевая ставка достигнет максимальных значений в 2024 году (8,5–9,5%), после чего начнет постепенно снижаться.

Что подразумевает сценарий усиления фрагментации

В нем ЦБ допускает «усиление процесса разделения стран на блоки». Оно будет выражаться в стремлении стран локализовать производства на своих территориях, ограничить доступ конкурентов к экономике и технологиям, строить партнерства по географической близости и дружественности в геополитической повестке. Мировой спрос сократится, а «уровень санкционного давления на российскую экономику, вероятно, усилится».

Цена на нефть марки Urals будет снижаться с сегодняшних $73 за баррель и к 2025 году достигнет $45. И останется на этом уровне до конца прогнозного горизонта, говорится в докладе ЦБ.

Динамика роста ВВП России в 2024 будет около нуля, в 2025-м возможен рост до 1%, в 2026-м — рост на 1,5–2,2%, прогнозирует ЦБ. Данный сценарий также подразумевает умеренное повышение инфляции в 2024 году — до 5–7%. Чтобы вернуть ее к цели, регулятору придется проводить более жесткую денежно-кредитную политику в 2024-м и 2025-м по сравнению с базовым сценарием (то есть сильнее повышать ключевую ставку). К целевым 4% инфляция вернется позже — в 2025 году.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чем опасен рисковый сценарий

Рисковый сценарий — самый негативный. Он предусматривает постоянный рост инфляционного давления в развитых странах, заставляющий центральные банки ужесточать денежно-кредитную политику. Результатом этого может стать глобальный кризис, по своему масштабу сопоставимый с кризисом 2007–2008 годов, предупреждает ЦБ.

Для российской экономики возможно дальнейшее усиление санкционного давления. Мировой спрос упадет, а цены на нефть рухнут до $30 за баррель к 2025 году. В 2024-м российский ВВП снизится на 3–5%, а в 2025-м — на 2–3%. Восстанавливаться российская экономика начнет только в 2026 году.

Инфляция в первый год шока — 2024-й — вырастет до 11–13%, что вынудит ЦБ резко поднять ключевую ставку. В среднем за год она сложится в диапазоне 12,5–13,5%, отмечается в докладе.

Какой вариант вероятнее

Экономист, директор по коммуникациям компании BitRiver Андрей Лобода пояснил NEWS.ru, что любые альтернативные базовому сценарии предполагают некое отклонение от выбранного прежде курса, который прогнозировался ранее и в который были заложены все имеющиеся риски: «Можно предположить, что при появлении альтернатив просто расширяются вызовы и различные ситуации, которые могут произойти с рублем, в том числе и гипотетические».

Самое главное сейчас, по мнению эксперта, это возвращение к политике сильного и эффективного рубля. В то же время он отмечает, что пока мы видим слабый рубль и уходящие из России миллиарды долларов. «Сегодня интересы горстки экспортеров (которым выгоден слабый рубль при продаже нефти и газа за дорогие доллары и евро. — NEWS.ru.) важнее мнения 146 млн россиян», — добавил Лобода.

Сейчас, учитывая постоянно меняющиеся ситуации на биржах и в геополитике, дать какой-либо предсказуемый сценарий сложно, отмечает аналитик. «В любом случае он должен быть умеренно-позитивным, но такого, увы, нет», — полагает Лобода

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в беседе с NEWS.ru отметил, что на фоне высокой неопределенности момента целесообразнее ориентироваться на средний вариант — то есть на фрагментационный сценарий. И он усиливается не только боевыми действиями на Украине, но теперь уже и в Африке, говорит эксперт. И аналитик ждет, что западные страны будут пытаться усилить давление на Россию через ограничения.

«Инфляция уже сейчас ускоряется, а курс доллара продолжительное время находится выше 90 руб. Эффект импортируемой инфляции переносится на внутренние цены, и ЦБ, скорее всего, будет вынужден действовать жестче с поднятием ключевой ставки. Вариант со ставкой 10% годовых еще в 2023 году нельзя снимать со счетов», — заключил аналитик.

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Какие проблемы есть в экономике уже сейчас

Генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко в беседе с NEWS.ru отмечает, что рост инфляции сейчас связан с избытком импортных товаров, который и поднимает средние цены на российских рынках. Даже отечественные товары во многом производятся из импортных материалов. Рубль в результате обесценивается.

Кроме того, инфляция, наблюдаемая населением, всегда выше официальной, добавляет она, так как структура потребления каждого конкретного человека может отличаться от данных Росстата. С этой проблемой, считает Проценко, ЦБ будет бороться повышением ключевой ставки (что, впрочем, поднимет ставки по кредитам и ипотеке).

Самая большая проблема сегодняшней промышленности — падающее и при этом убыточное производство легковых автомобилей.

«Темпы спада [производства] к концу первого полугодия текущего года в этой отрасли замедлились. Но если в конце прошлого года он составлял почти 70%, теперь он замедлился до 40%. Тем не менее это говорит о проблемах отрасли. Возможно, здесь нужны новые прорывные решения — например, производство автомобилей с гибридными двигателями или даже развитие собственного производства электромобилей», — заключила аналитик.

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