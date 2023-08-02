Когда православные отмечают праздник иконы Казанской Божьей Матери Сегодня расскажем о Дне иконы Казанской Божьей Матери — наиболее почитаемом, после Великих, празднике Православной церкви

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

День Казанской Божьей Матери

Праздник иконы Казанской Божьей Матери — один из наиболее важных дней в православном календаре. Узнаем, какого числа отмечают праздник иконы Казанской Божьей Матери, чем знаменита чудотворная икона, а также расскажем о легенде обретения лика Казанской Богоматери и его истории.

Как была обретена икона Казанской Богоматери

Существует две версии обретения иконы Казанской Божьей Матери — историческая и чудотворная. Обе исключают друг друга.

Так, согласно «исторической версии», в 1516 году в Константинополь в качестве посланника Великого князя Василия III отправился один из его сподвижников дворянин Василий Коробов. Из этой поездки он и привез в Москву лик Богородицы, выполненный в византийском стиле.

Исследователи отмечают, что после взятия Казани войсками Ивана Грозного образ доставили в этот город и основали здесь епархию Русской православной церкви. Летом 1579 года пожар уничтожил несколько районов Казани, а икона исчезла.

Фото: Public domain/Wikimedia Commons Дни памяти Казанской Божьей Матери

О дальнейших событиях известно из записей патриарха Гермогена, который в тот период был священником одной из казанских церквей. Он писал, что одной из жительниц Казани, девятилетней Матрёне, дочери стрельца, во сне явилась Богородица и велела пойти на пепелище, чтобы отыскать утерянную икону. Девочка несколько раз обращалась ко взрослым с рассказом о сне, однако к словам ребёнка не прислушались. А Богоматерь продолжала являться к девочке во сне и просила найти икону.

В конце концов об этом стало известно служителям церкви, которые начали поиски в указанном девочкой месте. Отыскать икону удалось 21 (8 по старому стилю) июля 1579 года, спустя почти месяц после пожара. Причем нашлась она только тогда, когда искать начала сама Матрёна. Святыню обнаружили на глубине около метра. Лик Девы Марии с младенцем Иисусом, выполненный на кипарисовой доске, был обёрнут в ветхую шерстяную ткань. Несмотря на то что икона была обнаружена глубоко в пепле, сама она от пожара не пострадала. Святыню отправили в храм Николы Тульского, а весть о чудесном обретении быстро дошла до царя Иоанна, который повелел заложить на месте находки женский монастырь. Икона была перенесена в новый храмовый комплекс, который получил название Богородицкий девичий монастырь, его первыми монахинями, согласно легенде, стали Матрена и ее мать. А Днем празднования явления иконы Казанской Божьей Матери стало считаться 21 июля.

Когда отмечают праздники Казанской иконы Божьей Матери

Однако православные христиане отмечают праздник иконы Казанской Божьей Матери не только летом. Второй день памяти приходится на осень, и у него есть своя история.

С иконы Казанской Богоматери были сделаны списки, которые отправились в разные города России. Несколько из них были переданы в Москву. Именно перед таким списком русские воины молились накануне битвы за столицу осенью 1612 года. На следующий день икона была передана войску князя Дмитрия Пожарского, который отправился освобождать Русскую землю от польских захватчиков. В итоге 4 ноября 1612 года захватчики были отброшены от стен столицы, а князь в знак благодарности построил на свои деньги в центре города Казанский собор. В 1636 году чудотворный список иконы Казанской Богоматери был торжественно помещен в новый храм.

Так 4 ноября стало вторым днем празднования для иконы Казанской Божьей Матери — в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году. Причем летний праздник отмечался только в Казани, а осенний — в Москве. Лишь спустя несколько десятилетий царь Алексей Михайлович велел сделать общегосударственными оба дня почитания иконы Казанской Божьей Матери. А Казанская Богоматерь стала покровительницей династии Романовых.

Фото: Public domain/Wikimedia Commons Казанская Богоматерь

Другие значимые дни иконы Казанской Божьей Матери

Есть еще несколько событий в отечественной истории, связанных с этой иконой. Они не являются праздниками, однако имеют большое значение. Так, известно, что одну из копий иконы царь Пётр привез в строящийся Санкт-Петербург. Именно перед этим образом молились русские воины и полководцы перед решающими сражениями периода Северной войны, позже о помощи перед иконой взывали и военачальники в годы Отечественной войны 1812 года. Именно для этой иконы в центре Москвы был возведен Казанский собор. Уже в XX веке, в годы Великой Отечественной войны, в осажденном Ленинграде был совершен крестный ход с иконой Казанской Богоматери, что, по словам верующих, помогло ленинградцам отстоять город и пережить блокаду.

Также известна легенда о том, что список иконы, хранившийся в Москве, перед началом контрнаступления в 1941 году по распоряжению Георгия Жукова взяли на борт самолета, который облетал районы расположения советских частей. Еще одна легенда гласит, что список иконы был привезен в штаб 62-й армии на правом берегу Волги, которую немцы так и не сумели в итоге форсировать, а вместе с тем не сдался и Сталинград.

Однако судьба оригинала иконы, обретенного в 1579 году на пожарище в Казани, сложилась трагически. 28 июня 1904 года икону Казанской Божьей Матери украли из храма. Считается, что похитителей удалось найти, но икона к тому времени была уничтожена, а богатый оклад, украшавший образ, — разломан и продан. Однако среди монашек появилась легенда, что икону чудесным образом удалось спасти, поскольку игуменья монастыря имела привычку на ночь подменять оригинальную икону в окладе списком. Тем не менее найти подлинный образ так и не удалось.

Фото: Netelo/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons Праздник иконы Казанской Божьей Матери

Праздники иконы Казанской Божьей Матери в 2023 году

Праздники иконы Казанской Божьей Матери имеют точные даты, а потому каждый год их отмечают в одни и те же дни. В 2023 году они также приходятся на 21 июля и 4 ноября. Стоит добавить, что с 2005 года осенний день памяти иконы совпадает с государственным праздником — Днем народного единства.

В ночь перед каждым из двух праздников в церквях идет всенощное бдение. Службы отправляют в голубых одеждах, после литургии прихожане совершают молитвы. Если храм посвящен иконе Казанской Богоматери, вокруг него совершают крестный ход. Также в храмах ставят свечи за здравие воинов, защищающих Русскую землю.

Летний праздник иконы Казанской Божьей Матери в 2023 году уже прошел, верующие ждут осеннего дня памяти.

Следует добавить, что Казанская икона Божьей Матери — одна из наиболее почитаемых святынь в России. Традиционно ее дарят:

на свадьбу,

на крещение ребенка,

воинам перед боевым походом.

Кроме того, списки иконы есть почти в каждом православном храме не только в России, но и за ее пределами. К Казанской Богоматери обращают молитвы:

о благополучии в семье,

об исцелении от болезней,

об избавлении от скорби и уныния,

об удачном замужестве,

о зачатии младенца,

о сохранении от пожара,

о помощи в работе и учебе.

Также считается, что в день иконы нельзя работать, ссориться и давать деньги в долг.

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