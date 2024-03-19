Производственный календарь — 2024 с праздниками: когда отдыхаем и работаем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Производственный календарь на 2024 год

Производственный календарь — универсальный инструмент не только для бухгалтерии, но и для всех, кто привык своевременно планировать работу и отдых. Он включает максимально полные данные о буднях и выходных днях, а также о сумме рабочих часов в году. Далее представлен производственный календарь — 2024, утвержденный на правительственном уровне. Обратите внимание, что число выходных рассчитано для стандартного графика 5/2.

Государственные праздники в 2024 году

Производственный календарь на 2024 год опубликован на портале Госдумы РФ. Он включает перечень праздников, имеющих госстатус и являющихся установленными правительством выходными. К таковым принадлежат:

1–8 января — новогодние каникулы и Рождество Христово;

23 февраля — День защитника Отечества;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — Праздник Весны и Труда;

9 мая — День Победы;

12 июня — День России;

4 ноября — День народного единства.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Производственный календарь на 2024 год с праздниками

Сотрудникам, вышедшим на смену в любой из вышеназванных дней, положен как минимум двойной оклад. Это требование предустановлено статьей 153 ТК РФ.

Выходные в производственном календаре на 2024 год

Продолжаем разбираться, как жители РФ проведут отдых в наступившем году. Для этого подробно поговорим про выходные. Производственный календарь 2024 года разделен примерно на три части. Две из них (а точнее, 248 дней) состоят из будней, а последняя треть (118 дней) — из выходных, включая праздничные.

Ряд празднеств сопряжен с появлением продолжительных выходных. Помимо новогодне-рождественских каникул, россияне смогут подольше отдохнуть:

с 23 по 25 февраля;

с 8 по 10 марта.

И, конечно, можно рассчитывать на продолжительные майские праздники. Они заслуживают того, чтобы поговорить о них отдельно.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выходные в производственном календаре на 2024 год

Майские праздники в 2024 году: как отдыхаем

Дачный сезон, встречи на природе, отпуск — все это только некоторые причины, по которым россияне ждут начало мая. Поэтому, приводя производственный календарь — 2024 с праздниками, стоит уделить завершению весны особое внимание.

В преддверии Первомая и Дня Победы жители РФ смогут отдохнуть в сроки:

с 28 апреля (вс.) по 1 мая (ср.);

с 9 мая (чт.) по 12 мая (вс.).

Рассчитывать на долгие беспрерывные каникулы не приходится. Остается довольствоваться двумя длинными четырехдневными выходными.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Майские выходные в 2024 году

Перенос выходных и рабочих дней в 2024 году

Госпраздники, приходящиеся на субботу и воскресенье, не суммируются с выходными (то есть не пропадают), а перебрасываются на другие даты. Следуя правительственному постановлению № 1314, в производственном календаре — 2024 произведен ряд перестановок нерабочих праздников:

6 января (сб.) → 10 мая (пт.);

7 января (вс.) → 31 декабря (вт.);

27 апреля (сб.) → 29 апреля (пн.);

2 ноября (сб.) → 30 апреля (вт.);

28 декабря (сб.) → 30 декабря (пн.).

Благодаря переносам нерабочие дни распределены более рационально. Например, вторые длинные выходные мая (9–12 мая) не разбиваются будней пятницей 10 мая.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Рабочий производственный календарь на 2024 год

Впрочем, трудовые дни также не пропадают. Россияне должны выйти на работу:

27 апреля (сб.);

2 ноября (сб.).

Если говорить про сокращенные рабочие дни, идущие перед праздниками, то трудиться на час меньше предстоит:

22 февраля (чт.);

7 марта (чт.);

8 мая (ср.);

11 июня (вт.);

2 ноября (сб.).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стандарт рабочего времени по производственному календарю 2024 года

Рабочий производственный календарь — 2024 приводит сумму часов, которые россияне должны будут провести на смене. В совокупности за весь год жителям РФ предстоит трудиться:

1978 часов (40 часов еженедельно);

1779,6 часа (36 часов еженедельно);

1184,4 часа (24 часа еженедельно).

Напоследок скажем еще кое-что об оплате праздничных дней. Если смена в государственный праздник оплачивается по базовому окладу, работник имеет право взять дополнительный выходной в любой будний день. Предпраздничные переработки тоже должны быть возмещены. Если работник задержался на посту на один-два часа, ему предписан как минимум полуторный оклад. А если от двух часов и больше — двойной и выше.

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