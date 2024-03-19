Производственный календарь — универсальный инструмент не только для бухгалтерии, но и для всех, кто привык своевременно планировать работу и отдых. Он включает максимально полные данные о буднях и выходных днях, а также о сумме рабочих часов в году. Далее представлен производственный календарь — 2024, утвержденный на правительственном уровне. Обратите внимание, что число выходных рассчитано для стандартного графика 5/2.
Государственные праздники в 2024 году
Производственный календарь на 2024 год опубликован на портале Госдумы РФ. Он включает перечень праздников, имеющих госстатус и являющихся установленными правительством выходными. К таковым принадлежат:
- 1–8 января — новогодние каникулы и Рождество Христово;
- 23 февраля — День защитника Отечества;
- 8 марта — Международный женский день;
- 1 мая — Праздник Весны и Труда;
- 9 мая — День Победы;
- 12 июня — День России;
- 4 ноября — День народного единства.
Сотрудникам, вышедшим на смену в любой из вышеназванных дней, положен как минимум двойной оклад. Это требование предустановлено статьей 153 ТК РФ.
Выходные в производственном календаре на 2024 год
Продолжаем разбираться, как жители РФ проведут отдых в наступившем году. Для этого подробно поговорим про выходные. Производственный календарь 2024 года разделен примерно на три части. Две из них (а точнее, 248 дней) состоят из будней, а последняя треть (118 дней) — из выходных, включая праздничные.
Ряд празднеств сопряжен с появлением продолжительных выходных. Помимо новогодне-рождественских каникул, россияне смогут подольше отдохнуть:
- с 23 по 25 февраля;
- с 8 по 10 марта.
И, конечно, можно рассчитывать на продолжительные майские праздники. Они заслуживают того, чтобы поговорить о них отдельно.
Майские праздники в 2024 году: как отдыхаем
Дачный сезон, встречи на природе, отпуск — все это только некоторые причины, по которым россияне ждут начало мая. Поэтому, приводя производственный календарь — 2024 с праздниками, стоит уделить завершению весны особое внимание.
В преддверии Первомая и Дня Победы жители РФ смогут отдохнуть в сроки:
- с 28 апреля (вс.) по 1 мая (ср.);
- с 9 мая (чт.) по 12 мая (вс.).
Рассчитывать на долгие беспрерывные каникулы не приходится. Остается довольствоваться двумя длинными четырехдневными выходными.
Перенос выходных и рабочих дней в 2024 году
Госпраздники, приходящиеся на субботу и воскресенье, не суммируются с выходными (то есть не пропадают), а перебрасываются на другие даты. Следуя правительственному постановлению № 1314, в производственном календаре — 2024 произведен ряд перестановок нерабочих праздников:
- 6 января (сб.) → 10 мая (пт.);
- 7 января (вс.) → 31 декабря (вт.);
- 27 апреля (сб.) → 29 апреля (пн.);
- 2 ноября (сб.) → 30 апреля (вт.);
- 28 декабря (сб.) → 30 декабря (пн.).
Благодаря переносам нерабочие дни распределены более рационально. Например, вторые длинные выходные мая (9–12 мая) не разбиваются будней пятницей 10 мая.
Впрочем, трудовые дни также не пропадают. Россияне должны выйти на работу:
- 27 апреля (сб.);
- 2 ноября (сб.).
Если говорить про сокращенные рабочие дни, идущие перед праздниками, то трудиться на час меньше предстоит:
- 22 февраля (чт.);
- 7 марта (чт.);
- 8 мая (ср.);
- 11 июня (вт.);
- 2 ноября (сб.).
Стандарт рабочего времени по производственному календарю 2024 года
Рабочий производственный календарь — 2024 приводит сумму часов, которые россияне должны будут провести на смене. В совокупности за весь год жителям РФ предстоит трудиться:
- 1978 часов (40 часов еженедельно);
- 1779,6 часа (36 часов еженедельно);
- 1184,4 часа (24 часа еженедельно).
Напоследок скажем еще кое-что об оплате праздничных дней. Если смена в государственный праздник оплачивается по базовому окладу, работник имеет право взять дополнительный выходной в любой будний день. Предпраздничные переработки тоже должны быть возмещены. Если работник задержался на посту на один-два часа, ему предписан как минимум полуторный оклад. А если от двух часов и больше — двойной и выше.
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