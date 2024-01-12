Что нужно знать о налогах для физических лиц, самозанятых и ИП в 2024 году Разбираемся, как и когда платить налоги в 2024 году

Фото: Антон Вергун/ТАСС

Налоги в 2024 году

Уплата налогов — обязанность каждого гражданина РФ. Однако условия и сроки уплаты налогов периодически претерпевают изменения. Выясняем, какие налоги взимаются в 2024 году, как их рассчитать, когда уплачивать и не только.

Налоги для физических лиц в 2024 году

Для начала стоит поговорить о налогах для физических лиц в 2024 году. Их можно разделить на 12 категорий. Рассмотрим каждую из них подробнее.

Начнем с подоходного налога. Он распространяется на работников, устроенных по трудовому договору. Налог представляет собой процент от заработной платы. Его отчисляет сам работодатель. Ставка составляет:

13% при годовом доходе до 5 миллионов рублей;

15% при доходе от 5 миллионов рублей.

Далее идет налог с продажи имущества в 2024 году. Он распространяется на объекты, находящиеся в собственности менее 3 лет. Размер ставки составляет 13% от дохода с продажи.

В перечень налогов для физлиц входит налог на доход со сдаваемой недвижимости. В этом случае размер НДФЛ также составляет 13%.

Еще один налог, распространяющийся на ФЛ, — это налог с выигрышей. В 2024 году его размер варьируется от 13 до 35%. Величина налога определяется видом выигрыша. Так, доход от гослотереи, превышающий 4000 рублей, облагается налогом размером 13% от суммы. Другие виды выигрышей считаются рекламной акцией, а потому облагаются налогом размером 35%.

При продаже дорогостоящих товаров также нужно платить налог в размере 13%. Но только в тех случаях, если:

стоимость товара превышает 250 000 рублей;

вещь находилась в пользовании менее 3 лет;

сделка принесла доход (т. е. товар был продан по более высокой стоимости, чем приобретен).

Говоря о том, сколько платить налогов в 2024 году, нельзя забывать про налог на имущество: квартиры, комнаты, дома, гаражи, машино-места. Ставка составляет от 0,1% до 2% в зависимости от стоимости объекта. К примеру, объект, кадастровая стоимость которого превышает 300 миллионов рублей, облагается налогом 2%. Итоговая налоговая ставка рассчитывается на основе вида, местонахождения и кадастровой стоимости объекта. Она варьируется в зависимости от региона.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Когда платить налоги в 2024 году

Последнее предложение актуально и для транспортного и земельного налогов. В первом случае ставка варьируется от 1% до 200%. Во втором — от 0,3% до 1,5%. О том, как быстро рассчитать размер налога, например земельного, мы еще поговорим в конце статьи.

Далее идет налог на добавленную стоимость, он же — НДС. Высчитывать его не нужно: он входит в стоимость товаров. Размер НДС варьируется от 0 до 20% в зависимости от категории товара.

Еще один налог, входящий в стоимость товара, — это акцизы. Подакцизными товарами являются алкоголь, табак, нефтяное сырье и т. д. Размер акциза опять-таки варьируется в зависимости от категории товара.

Некоторые виды услуг облагаются госпошлиной. Она накладывается на:

замену паспорта (300 рублей);

регистрацию брака (350 рублей);

регистрацию права собственности (2000 рублей);

оформление загранпаспорта (5000 рублей);

раздел имущества в суде (13 200 рублей) и не только.

Наконец, НДФЛ распространяется на проценты, полученные от вкладов или накопительных счетов в банках РФ. Это актуально для источников прибыли, процентная ставка по которым выше 1%. При этом существует так называемая необлагаемая сумма. Ее размер рассчитывается по формуле «1 000 000 х ключевая ставка ЦБ РФ».

Это все разновидности налогов для физических лиц в 2024 году. Для удобства налогоплательщики могут воспользоваться системой ЕНС. Подробнее о ней мы поговорим далее.

Что такое единый налоговый счет, или ЕНС

Чтобы не запутаться, куда платить налоги в 2024 году, стоит воспользоваться системой ЕНС. Что это такое? Это способ учета, который упрощает порядок уплаты налогов в 2024 году. Его можно сравнить с кошельком, из которого автоматически «взимаются» средства. Налогоплательщик вносит ЕНП (единый налоговый платеж), а поступившая сумма автоматически распределяется по таким категориям, как:

НДФЛ;

страховые взносы;

налог на УСН и ПСН;

имущественные налоги и не только.

Единый налоговый счет имеется у всех физических и юридических лиц (самозанятые открывают ЕНС по желанию). Платеж оформляется раз в месяц. Пополнение счета осуществляется через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы, через банк, МФЦ или на почте. Узнать о состоянии ЕНС можно на портале ФНС.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сумма налогов в 2024 году

Какие налоги платит самозанятый в 2024 году

С 2019 года граждане РФ, а также иностранцы, проживающие на территории России, могут официально «работать на себя», а точнее — оформить самозанятость и платить налог на профессиональную деятельность.

Разберемся, какие налоги платит самозанятый в 2024 году. Условия уплаты НПД остались прежними. Размер налога рассчитывается в зависимости от размера дохода и составляет:

4%, если работодателем является физическое лицо;

6%, если заказ поступил от ИП или юридического лица.

Налоговые счета выставляются 9–12-го числа месяца, следующего за месяцем оказания услуги. Оплатить налог необходимо до 28-го числа.

Самозанятость можно совмещать с оформлением по трудовому договору. В таком случае налогоплательщик должен совмещать оплату НПД с НДФЛ. О размере подоходного налога для физлиц мы говорили выше.

Но это не исчерпывающий ответ на вопрос, какие налоги платит самозанятый в 2024 году. Нужно также упомянуть добровольные страховые взносы в пользу пенсионных накоплений. На данный момент минимальная стоимость страхового года составляет 50 798,88 рубля. Оформить взносы можно, подав заявление в Социальный фонд России.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Уплата налогов в 2024 году

Какие налоги платит ИП в 2024 году

Теперь пришло время поговорить об индивидуальных предпринимателях, а точнее о том, какие налоги платит ИП в 2024 году. Порядок и условия уплаты варьируются в зависимости от системы налогообложения (УСН, АУСН и другие). Тем не менее можно выделить перечень общих для всех ИП взносов и налогов в 2024 году. В этот список входят:

НДФЛ;

страховые взносы (исключение составляют НПД и АУСН);

выплаты за работников (если таковые наняты);

имущественные (земельные, транспортные) налоги (если таковое имущество имеется).

С 2023 года ИП оплачивают налоги через ЕНС. Подробнее о едином счете, а также о способах его пополнения мы уже говорили выше.

Повторим, что существует несколько систем налогообложения для ИП. Самой популярной из них считается УСН. Поэтому о том, что это и как платить налог УСН в 2024 году, стоит поговорить подробнее.

Как платить налог УСН в 2024 году

Упрощенная система налогообложения ориентирована на малый и средний бизнес. На выбор представлено два объекта налогообложения: «Доходы» и «Доходы минус расходы». В первом случае ставка составляет 6%, во втором — 15% (в регионах ставки могут быть снижены). Эти условия распространяются на организации, у которых:

годовой доход не превышает до 199,35 миллиона рублей;

численность сотрудников не превышает 100 человек.

Для налогоплательщиков с доходом от 199,35 до 265,8 миллиона и числом сотрудников от 100 до 130 человек действуют повышенные ставки. Их размер составляет 8% («Доходы») или 20% («Доходы минус расходы»). Льготы по данному режиму не предусмотрены.

Налоги уплачиваются через банк или сервис Федеральной налоговой службы (в том числе путем пополнения ЕНС).

Говоря о том, как платить налог УСН в 2024 году, нельзя не сказать о сроках уплаты. О том, когда платить налоги в 2024 году, стоит поговорить отдельно.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Налоги для физических и юридических лиц в 2024 году

Сроки уплаты налогов УСН в 2024 году

Согласно правилам упрощенной системы налогообложения, уплата налогов в 2024 году осуществляется ежеквартально. Квартальные платежи также называются авансовыми. Они вносятся в следующем порядке:

за 1-й квартал 2024 года — 2 мая;

за 2-й квартал — 29 июля;

за 3-й квартал — 28 октября.

Годовая декларация по УСН подается:

до 25 марта 2025 года для ООО;

до 25 апреля 2025 года для ИП.

И последний вопрос, на который стоит ответить, — за какой год платят налоги в 2024 году. Наравне с авансовыми платежами налогоплательщики должны уплатить налог за 2023 год. Декларации подаются до 28 марта или 28 апреля 2024 года для ООО или ИП соответственно.

Как рассчитать сумму налогов в 2024 году

Рассчитать размер выплат поможет так называемый калькулятор налогов за 2024 год. Это общее название онлайн-сервисов, на которых можно рассчитать величину налогов:

земельных;

на имущество физических лиц;

на доход физических лиц;

по УНС;

с процентов по вкладам;

с патента и т. д.

Калькуляторы находятся в открытом доступе, так что рассчитать сумму налогов в 2024 году можно полностью бесплатно. Достаточно ввести соответствующие данные в графы онлайн-таблицы.

К примеру, для расчета налога на имущество физлиц нужно указать расчетный период, местонахождение объекта недвижимости и его кадастровый номер. Аналогичным образом работает калькулятор налога с продажи имущества в 2024 году. Для расчета налога нужно указать кадастровую стоимость, способ получения, цену продажи и дату покупки недвижимости.

Калькулятор налогов за 2024 год в первую очередь нужен для экономии времени и грамотного распределения средств.

Мы разобрались с тем, какие виды налогов существуют и когда платить налоги в 2024 году. Помните, что условия налогообложения периодически меняются. Так что не забывайте следить за новостями, касающимися актуальных для вас вопросов.

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