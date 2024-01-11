Россиянам рассказали, как согреться в квартире без отопления Терапевт Асанов: согреться в квартире без отопления помогут шторы и ковры

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Сохранить тепло в квартире при отключенном отоплении можно, если постелить ковры и повесить плотные шторы, закрывающие пространство от пола до карниза, рассказал NEWS.ru терапевт Видновской КБ Минздрава Московской области Тимур Асанов. Медик добавил, что в такой ситуации стоит закрыть все нежилые или угловые комнаты.

Утром, когда нет желания вылезать из теплой кровати, советую сделать банальную зарядку. Не важно, что это будет: десять приседаний, бег на месте или просто махи руками и ногами. Это позволит согреться довольно быстро. Если дома холодно, то оптимальным решением станет многослойная одежда. Хорошим козырем в борьбе с холодом станут простые шерстяные носки, — подчеркнул Асанов.

Еще одним способом согреться является горячая еда: суп, теплый напиток со специями: имбирь и корица. Асанов отметил, что в холод нельзя употреблять алкогольные напитки, так как спиртное создает иллюзию тепла из-за расширения сосудов.

Расширяя сосуды, алкоголь способствует быстрой потере внутреннего тепла. Займитесь выпечкой. Это не только порадует вас и ваших близких, но и повысит температуру в жилище. Кстати, не стоит использовать для обогрева помещения конфорки, поскольку газовые мгновенно сжигают кислород, а электрические могут перекалиться и в лучшем случае выйти из строя, а в худшем — спровоцировать пожар, — рассказал Асанов.

Эксперт также посоветовал включить увлажнитель воздуха, так как влажный воздух в помещении ощущается намного теплее, чем сухой. Он объяснил, что увлажнители полезны в холода, так как предотвращают пересушивание слизистых оболочек носа.

Грелки. Их можно использовать не только во время болезни, но и в дни, когда отопления в квартире нет. Достаточно положить грелку перед сном под простыню или одеяло, и она согреет даже в самый холодный день. Кстати, грелку можно сделать собственноручно из пустой пластиковой бутылки и горячей воды. В холода отличным решением станет ванна для ног. Кроме того, для здоровья такой метод тоже весьма полезен, — подытожил Асанов.

Ранее РБК со ссылкой на источник в прокуратуре сообщал, что запись об аварии в журнале котельной Климовского специального патронного завода была сделана задним числом. По информации агентства, остановка отопления произошла в ночь на 4 января в 03:32, однако запись о ЧП в ведомость была внесена лишь в 14:40, тогда же сотрудники сообщили о случившемся в диспетчерскую службу «Подольской теплосети».