РБК: данные об аварии в котельной Климовска внесли задним числом

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РБК со ссылкой на источник в прокуратуре сообщает, что запись об аварии в журнале котельной Климовского специального патронного завода (КСПЗ), из-за которой в Подольске без отопления остались 170 домов, была сделана задним числом. По информации агентства, остановка отопления произошла в ночь на 4 января в 3:32, однако запись о ЧП в ведомость была внесена лишь в 14:40, тогда же сотрудники сообщили о случившемся в диспетчерскую службу «Подольской теплосети».

РБК сообщает, что мастер смены сразу передал главному инженеру котельной информацию о сбое, в своих показаниях директор завода Игорь Кушников утверждает, что гидроудар в микрорайоне не мог быть спровоцирован аварией на котельной. Однако источник агентства, знакомый с предварительными результатами проверки, рассказал, что рост давления на предприятии спровоцировал дальнейший разрыв труб по городу — специальная задвижка, которая отделяет сети завода от городских, была неисправна.

С середины прошлой недели жители микрорайона Климовск в подмосковном Подольске оставались без отопления. Это было связано с аварией в частной котельной, расположенной на территории КСПЗ. К 10 января в большую часть домов начало поступать тепло, остальным жителям раздали обогреватели.

8 января губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с жителями микрорайона Климовск. В ходе мероприятия гражданам запрещали вести видеосъемку, объясняя это тем, что на месте работает телевидение. Глава региона пояснил, что для восстановления отопительной инфраструктуры необходимы миллиарды.