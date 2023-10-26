В РФ предложили разводиться и заключать брак в МФЦ: кому это разрешат В России могут разрешить заключать брак и разводиться в МФЦ

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Минюст России предложил разрешить заключать и расторгать браки в отделениях МФЦ. Текст законопроекта о внесении изменений в Семейный кодекс РФ и закон «Об актах гражданского состояния» опубликован на портале проектов нормативных актов. Что об этом известно?

Кто сможет заключить брак в МФЦ

Согласно законопроекту такая функция будет доступна только гражданам РФ, которые ранее не состояли в браке, либо предыдущий их брак был расторгнут на территории России.

«На многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг законом субъекта Российской Федерации могут быть возложены полномочия ‎на государственную регистрацию рождения <...>, заключения брака <...>, расторжения брака, заключенного на территории Российской Федерации <...>, а также выдачу повторных свидетельств ‎о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных документов, подтверждающих наличие либо отсутствие фактов государственной регистрации акта гражданского состояния», — говорится в тексте документа.

Развестись через МФЦ можно будет при условии взаимного согласия супругов, не имеющих общих детей младше 18 лет, либо на основании решения суда о расторжении брака, следует из проекта. Также брак должен быть зарегистрирован на территории России.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что заключение браков в МФЦ позволит сделать данную услугу более доступной для граждан, которые «с учетом близости их места жительства к местоположению регистрирующих органов смогут реализовать право выбора органа».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Посетительница в многофункциональном центре (МФЦ)

Как в России можно заключить брак без посещения ЗАГСа

В Москве с ноября 2021 года можно зарегистрировать брак в неторжественной обстановке, получить повторные свидетельства и справки, а также расторгнуть брак можно во всех центрах госуслуг города.

Чтобы заключить брак, необходимо подать заявление, иметь при себе документ, удостоверяющий личность и квитанцию об оплате госпошлины. Для разведенных необходимо свидетельство о расторжении брак.

Отмечается, что для иностранных граждан и лиц без гражданства также потребуется документ, подтверждающий отсутствие препятствий для заключения брака на территории Российской Федерации (выдается компетентным органом той страны, гражданином которой является человек; лицам без гражданства — консульством той страны, в которой человек постоянно проживает). Срок действия документа установлен законодательством той страны, компетентным органом которой он выдан, говорится на сайте мэра Москвы.

В каком городе России чаще всего заключают браки

По данным Минцифры, Москва и Подмосковье являются лидерами по оформлению браков и разводов. При этом в России в 2023 году число заявок на заключение брака, поданных россиянами через «Госуслуги», в шесть раз превысило количество заявлений о разводе.

На первом месте по количеству регистраций браков оказалась российская столица, на втором — Подмосковье, а третьей строчке находится Санкт-Петербург.

В статистике по разводам столица и область поменялись местами, а третью строчку занял Татарстан.

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