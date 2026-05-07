День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 08:05

Турагент назвала варианты отдыха дешевле 50 тыс. рублей на двоих

Турагент Ансталь: 50 тыс. рублей на двоих хватит на выходные в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россияне, которые имеют 50 тыс. рублей, могут отправиться в мини-путешествие на выходные вдвоем в Сочи или Санкт-Петербург, заявила NEWS.ru турагент Наталия Ансталь. По ее словам, этих денег также хватит на поездку в ближнее Подмосковье.

Куда отправиться в мини-путешествие вдвоем на выходные? Зависит от того, где и как вы хотите отдохнуть. 50 тыс. рублей хватит на пару дней. За эти деньги можно рассмотреть поездку в ближнее Подмосковье, Сочи или Санкт-Петербург. Учтите, что в Калининград можно добраться только на самолете. Так что львиную долю бюджета из 50 тыс. рублей съест перелет туда-обратно, — сказала Ансталь.

Он отметила, что для отдыха дольше двух дней лучше рассматривать пансионаты или санатории. По ее словам, в таком случае предпочтение стоит отдавать учреждениям с трехразовым питанием и оздоровительной программой без лечебной нагрузки.

Ранее россияне столкнулись с дефицитом авиабилетов в Турцию. Стоимость туров может вырасти из-за резкого сокращения рейсов Turkish Airlines. Один из ведущих перевозчиков на этом направлении уже отменил свыше 300 рейсов на май и июнь.

Общество
советы
Санкт-Петербург
Сочи
туризм
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяница изрезал канцелярским ножом сотрудницу ПВЗ
Задержаны подозреваемые в убийстве чемпиона России по многоборью
Кузбасский пенсионер напал на знакомого с мачете в ходе конфликта
Погода в Москве в пятницу, 8 мая: «черемуховые» холода, грозы и ливень
В Минобороны России назвали дрон, которым ВСУ атаковали Петербург
Тренер ответила, почему нельзя тренироваться постоянно
У границ России кружили БПЛА и западные истребители
Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
В Брянске выросло число поврежденных из-за атак ВСУ домов
В Грузии поймали главаря банды, державшей в заложниках нескольких россиян
Главе Popcorn Books изменили меру пресечения
«Пробирают мурашки»: Захарова сделала эмоциональное признание перед 9 Мая
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.