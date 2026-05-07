Турагент назвала варианты отдыха дешевле 50 тыс. рублей на двоих

Россияне, которые имеют 50 тыс. рублей, могут отправиться в мини-путешествие на выходные вдвоем в Сочи или Санкт-Петербург, заявила NEWS.ru турагент Наталия Ансталь. По ее словам, этих денег также хватит на поездку в ближнее Подмосковье.

Куда отправиться в мини-путешествие вдвоем на выходные? Зависит от того, где и как вы хотите отдохнуть. 50 тыс. рублей хватит на пару дней. За эти деньги можно рассмотреть поездку в ближнее Подмосковье, Сочи или Санкт-Петербург. Учтите, что в Калининград можно добраться только на самолете. Так что львиную долю бюджета из 50 тыс. рублей съест перелет туда-обратно, — сказала Ансталь.

Он отметила, что для отдыха дольше двух дней лучше рассматривать пансионаты или санатории. По ее словам, в таком случае предпочтение стоит отдавать учреждениям с трехразовым питанием и оздоровительной программой без лечебной нагрузки.

