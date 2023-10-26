В РФ могут ограничить выдачу маткапитала: кто лишится поддержки государства Стало известно, кого и почему в РФ могут лишить маткапитала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы предлагают ограничить выдачу маткапитала. Какие подробности известны, лишатся ли женщины поддержки государства?

Кого могут лишить маткапитала

Депутаты Госдумы хотят ограничить выдачу маткапитала на первенца возрастом матери — до 25–30 лет либо перенести акцент предоставления выплаты на второго ребенка.

Также рассматривают вариант выплачивать маткапитал только за второго ребенка. Предполагается, что возможные изменения комплексно пересмотрят при продлении программы в 2026 году.

«Традиционно при принятии решения о продлении той или иной меры поддержки комплексно анализируются ее эффективность и подходы к ее предоставлению. Такая работа будет проводиться и при принятии решения о действии программы „Материнский капитал“ за пределами 2026 года», — сообщили «Известиям» в Минтруде.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто выступил против этой инициативы

Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников считает, что нет смысла вводить возрастной ценз, потому что причина низкой рождаемости — ухудшение экономической ситуации. По его мнению, для повышения рождаемости необходимо стимулировать людей вступать в брак. Он отметил, что сейчас люди могут довольно легко развестись, поэтому женщины боятся заводить второго и третьего ребенка, чтобы не остаться с ними без мужа.

Девелопер жилого кластера RDD Владимир Щекин заявил, что ограничение возраста матери для получения маткапитала станет ошибкой. По его словам, средний возраст женщины при рождении первого ребенка в России, как и в других развитых странах, растет.

«Поэтому средний возраст молодых родителей с первенцем, которые приобретают жилье, — около 35 лет, то есть больше предлагаемой депутатами линии отсечения. Очевидно, что обстоятельства, которые заставляют женщин откладывать вступление в брак и рождение ребенка, сильнее, чем желание получить маткапитал, поэтому мера на это не повлияет», — подчеркнул Щекин.

Депутаты руководствуются тем, что материнский капитал для женщин, впервые рожающих в позднем возрасте, не стимулирует появление новых многодетных семей, отметил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«Даже если жизненные обстоятельства вынудили женщину первый раз рожать после 30 или даже после 40 лет, это не должно становиться основанием для отсутствия материальной поддержки», — заявил он.

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