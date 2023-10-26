В Госдуме предложили отменить маткапитал для одной категории матерей Госдума предложила ввести возрастной ценз для женщин при выдаче маткапитала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Госдуме РФ предложили ограничить выдачу маткапитала, сообщают «Известия». Некоторые депутаты обратились в правительство РФ с инициативой по введению возрастного ценза в программу — например, выдавать средства только женщинам, родившим до 25-30 лет.

Также рассматривают вариант выплачивать маткапитал только за второго ребенка. Предполагается, что возможные изменения комплексно пересмотрят при продлении программы в 2026 году. При этом профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников уверен, что нет смысла вводить возрастной ценз, потому что причина низкой рождаемости — ухудшение экономической ситуации.

Даже если жизненные обстоятельства вынудили женщину первый раз рожать после 30 или даже после 40 лет, это не должно становиться основанием для отсутствия материальной поддержки, — добавил специалист.

Ранее депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили увеличить размер материнского капитала в России на первого ребенка до 756,7 тыс. рублей, на второго и третьего — до 1 млн рублей. Парламентарии считают, что поднять размер маткапитала можно с 1 февраля 2024 года. Свое предложение законодатели объяснили намерением оказать реальную дополнительную помощь семьям, что в конечном итоге положительно повлияет на демографическую ситуацию в стране.