В Госдуме предложили усложнить покупку жилья на маткапитал В ГД хотят привлечь органы опеки к сделкам с жильем на средства маткапитала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ подготовил поправки в законодательство, усложняющие приобретение жилья с использованием средств материнского капитала, пишут «Известия». Согласно инициативе, все такие сделки должны будут согласовываться с органами опеки и попечительства.

Именно органы опеки и попечительства будут оценивать пригодность жилья для проживания и давать добро на сделку с использованием средств маткапитала. Без их одобрения такие средства перевести продавцу будет невозможно, — пояснил изданию член думского комитета Сергей Колунов.

Он напомнил, что в настоящее время органы опеки принимают участие только в сделках по перепродаже жилья, купленного с использованием маткапитала. Инициатива направлена на борьбу с мошенничеством по обналичиванию данного вида помощи от государства.

Эксперты пояснили изданию, что подобные противозаконные схемы проворачиваются через фиктивную покупку жилья. Недобросовестные риэлторы находят аварийное жилье и продают его семье с использованием маткапитала по значительно завышенной цене. После этого разница между реальной и фиктивной стоимостью жилья делится между риэлторами и семьей.

Ранее сообщалось, что в 2024 году сумма материнского капитала будет проиндексирована на 7,5%. По словам главы Минфина Антона Котякова, выплата на первого ребенка составит почти 631 тысячу рублей, на второго — около 834 тысяч рублей, если семья не получала сертификат на первого малыша.