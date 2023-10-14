В России предложили разрешить тратить маткапитал на покупку машины Депутат Бессараб предложила разрешить использовать маткапитал на покупку машины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо разрешить использовать средства материнского капитала на покупку автомобиля, заявила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, которые передает Lenta.ru, это может быть машина отечественного производства.

Сегодня очень актуально для многодетных семей, и многодетные семьи просят об этом — предоставить возможность приобретения автомобиля. Мы думаем, что это может быть автомобиль отечественного производства, — отметила она.

По словам Бессараб, семьям очень важно, чтоб это была вместительная машина, и главное, чтобы российский автопром смог поставлять необходимое количество таких транспортных средств. Депутат также обратила внимание, что цена должна быть установлена производителем для избежания случаев мошенничества.

И желательно, чтобы отпуск был по установленной цене завода-производителя, чтобы не допускать при продаже на вторичном рынке какого-либо мошенничества, мнимых сделок и таким образом обналичивания материнского семейного капитала. Важно, чтобы он пошел на пользу семьи, на пользу детей, — подчеркнула парламентарий.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в 2024 году на материнский капитал могут рассчитывать более 1 млн российских семей. Выплаты на первого ребенка составят 631 тысячу рублей, на второго — около 834 тысяч рублей.