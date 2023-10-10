Стала известна сумма маткапитала на первого и второго ребенка в 2024 году Маткапитал на первого ребенка в 2024 году составит 631 тысячу рублей

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Материнский капитал на первого ребенка в 2024 году составит 631 тысячу рублей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании программной комиссии «Единой России». По словам главы ведомства, которые приводит ТАСС, за второго ребенка гражданам положены 834 тысячи рублей.

Сейчас в бюджете у нас предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5%, и сумма материнского капитала на первого ребенка составит почти 631 тысячу рублей, на второго ребенка — около 834 тысяч рублей, если семья не получала сертификат на первого малыша, — объяснил Котяков.

В следующем году на материнский капитал могут рассчитывать более 1 млн семей, добавил министр. Сумма выплаты будет увеличена в соответствии с уровнем фактической инфляции в 2023 году.

Ранее Министерство труда и социальной защиты сообщило, что в 2024 году максимальный размер пособия по беременности и родам будет увеличен до 565 тысяч рублей. В настоящее время сумма выплаты составляет 383 тысячи рублей.

Также возрастет максимальный размер выплат по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей. Он составит 49 тысяч рублей в месяц против 33,2 тысячи рублей в 2023 году.