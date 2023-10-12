Минцифры РФ озвучило статистику по бракам на основе данных из «Госуслуг» Минцифры РФ: с помощью «Госуслуг» женятся в шесть раз чаще, чем разводятся

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число заявок на заключение брака, поданных россиянами через «Госуслуги» в 2023 году, в шесть раз превысило количество заявлений о разводе, сообщается в официальном Telegram-канале Минцифры России. По данным министерства, лидерами по оформлению браков и разводов оказались Москва и Подмосковье.

Из подсчетов Минцифры следует, что с начала текущего года через сервис «Госуслуги» подали 410 тысяч заявок на заключение брака и 70 тысяч на оформление развода. Средний возраст тех, кто планирует вступить в брак, составляет 31 год у женщин и 33 года у мужчин. Разводятся люди в среднем в возрасте 37 лет. При этом заявление в ЗАГС о браке чаще всего подают в пятницу и субботу, а о разводе — во вторник.

Больше всего заявлений о заключении брака поступило на сайт «Госуслуги» из Москвы, на втором месте оказалось Подмосковье, а на третьем — Санкт-Петербург. При этом в статистике по разводам столица и область поменялись местами, а третью строчку занял Татарстан.

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