Россияне смогут дольше пользоваться «Госуслугами» с нулем на балансе Правительство увеличило период бесплатного доступа к значимым интернет-ресурсам

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в рамках которого бесплатный доступ к социально значимым ресурсам увеличится с 24 часов до семи суток независимо от баланса на счету пользователя, передает ТАСС. Новые правила вступят в силу 1 сентября 2024 года.

Список доступных сайтов для бесплатного пользования на основании предложений Минцифры определяет специальная правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Их перечень размещен на официальном сайте Роскомнадзора. В правительстве уточнили, что в настоящее время в него включены портал госуслуг и социальная сеть «ВКонтакте».

1 октября стала обязательной двухфакторная аутентификация для всех пользователей веб-версии и заново установленного приложения «Госуслуги». В Минцифры отметили, что это сделано для повышения безопасности данных пользователей.

До этого в Минцифры сообщили, что цифровой паспорт, указ о введении которого подписал 18 сентября президент Владимир Путин, можно будет использовать только в некоторых бытовых случаях. Перечень ситуаций, где будет использоваться электронный документ, позже определит правительство. О полноценной замене бумажных документов речи не шло.