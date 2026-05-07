Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 мая: инфографика

В ночь на 7 мая Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 347 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи (с 21.00 мск 6.05 до 07.00 мск 7.05) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 347 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Калмыкия, Республики Крым, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей», — сообщило ведомство.