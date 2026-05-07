Жара, курение, стресс: как избежать инфаркта, симптомы, диагностика

С наступлением жары увеличивается риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний, растет число госпитализаций и уровень смертности. Кому грозит инфаркт, как его определить по первым симптомам, можно ли уберечься от недуга — в материале NEWS.ru.

Кто входит в группу риска по инфаркту

Если раньше в группу риска по инфаркту входили люди старше 50 лет, то сейчас он может произойти у сорокалетних, а иногда и у более молодых пациентов, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-валеолог, терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова. По ее словам, инфаркты чаще случаются у мужчин, чем у женщин: в детородном возрасте представительницы прекрасного пола защищены эстрогенами. Кроме того, есть наследственный и немодифицируемый фактор риска — ранее перенесенный сердечный приступ.

«Существуют также модифицируемые факторы риска. Это лишний вес, высокий холестерин, курение и малоподвижный образ жизни. Эти факторы зависят от человека. Он может принять меры для того, чтобы инфаркт не случился», — подчеркнула специалист.

Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с NEWS.ru отметил, что сердечный приступ может произойти у пациентов любого возраста, даже у детей. По его словам, к инфаркту приводят обезвоживание организма и стресс.

«Если ты обезвожен и нагружаешь сердце, то органу не хватает кислорода и крови, она становится более вязкой. Поэтому инфаркты случаются достаточно часто в жаркую погоду. Мы перегреваемся, начинает испаряться вода, мы ее теряем, кровь густеет. Так работает эта система», — пояснил специалист.

Врач-кардиолог, блогер Филипп Кузьменко пояснил NEWS.ru, что инфаркт — это гибель участка сердечной мышцы из-за того, что к нему перестает поступать кровь. Чаще всего причина — атеросклеротическая бляшка, которая перекрывает сосуд, подчеркнул специалист.

«Если инфаркт уже случился, часть мышцы погибает. Восстановить ее нельзя, поэтому главное лечение — это профилактика. Атеросклероз развивается медленно. Бляшки формируются годами, иногда десятилетиями. Самый важный период — после 30–40 лет. В это время закладывается основа будущего риска», — предупредил медик.

Он добавил, что такие факторы, как повышенное давление, высокий холестерин, нарушение углеводного обмена, курение, малоподвижный образ жизни и хронический стресс работают суммарно. Чем их больше, тем выше вероятность инфаркта.

«Проблема в том, что до первого сердечного приступа человек чаще всего ничего не чувствует. Из-за этого риск недооценивают и вовремя не меняют образ жизни», — объяснил он.

Что нужно делать для снижения вероятности инфаркта

Кузьменко рекомендовал для профилактики инфаркта контролировать артериальное давление, липидограмму — показатель холестерина и его фракций, глюкозу крови, сохранять физическую активность, отказаться от курения, ограничить алкоголь, а также снижать уровень стресса и тревоги.

«Нет анализа, который точно предскажет, будет ли у человека инфаркт. Можно только оценить риск. Для этого используют давление, липидограмму, глюкозу, иногда ЭКГ и другие исследования по показаниям», — подчеркнул эксперт.

Кондрахин подчеркнул, что также можно сдать коагулограмму. Это комплексное исследование, которое показывает работу гемостаза — системы, обеспечивающей сохранение жидкого состояния крови, остановку кровотечений и своевременное растворение тромбов.

Чернышова отметила, что для профилактики инфаркта врачи всего мира рекомендуют заниматься физическими упражнениями 150 минут в неделю, что эквивалентно пяти получасовым тренировкам. Кроме того, терапевт посоветовала следить за питанием.

«30 минут умеренно быстрой ходьбы, не совсем расслабленной, но не сбивающей дыхание, прогулки 150 минут в неделю — это хороший способ избежать инфаркта миокарда. Пища должна быть разнообразной, натуральной, без избытка калорий, жирного, жареного и копченого и соленого», — пояснила медик.

Чернышова добавила, что рацион должен быть легким и включать в себя продукты с минимальной кулинарной обработкой. Необходимо уменьшить количество полуфабрикатов в пользу домашней еды. Кроме того, важную роль играет налаживание режима работы и сна, резюмировала терапевт.

По словам Кузьменко, можно изменить образ жизни в любом возрасте.

«Истории про деда, который пил, курил и прожил до 90 лет, — это ошибка выжившего. Большинство людей с такими факторами не доживают до этого возраста», — подчеркнул врач.

Как уберечься от инфаркта в жаркую погоду

Кондрахин отметил, что основная рекомендация по профилактике инфаркта в жаркую погоду — питье воды. По его словам, в ней должны быть микроэлементы. Врач посоветовал выбирать не лечебную воду, а обычную столовую, но подсоленную. Кроме того, можно принимать специальные препараты, восполняющие жидкость. Он отметил, что в жару нельзя терпеть жажду. Лучше пить воду понемногу, небольшими глотками.

«Чай и кофе — это не вода, а продукты. Если вы выпьете кофе, то не напьетесь. Вы потеряете воду, потому что кофе обладает мочегонным эффектом», — сказал Кондрахин.

Он также отметил, что крайне опасно употреблять в жару алкоголь и другие продукты, приводящие к обезвоживанию. Врач пояснил, что после спиртного возникает абстинентный синдром — нарушение кровообращения, которое также несет риск инфаркта.

Чернышова добавила, что людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы в жару крайне важно не забывать о назначениях врача и принимать таблетки без пропусков. Кроме того, следует минимизировать время пребывания на солнцепеке в пиковые часы.

«Если вам нужно быть на улице в жаркий день, то постарайтесь проложить маршрут так, чтобы периодически заходить в прохладные места, например, на почту, в магазин и кинотеатр, чтобы передохнуть в прохладе, в тени. Желательно надеть головной убор — светлый, не очень плотный и продуваемый. Это может быть кепка, бейсболка, шляпа и бандана. Также стоит использовать зонтик от солнца. Одежда должна быть светлой, дышащей и достаточно свободной», — отметила терапевт.

Кроме того, Чернышова порекомендовала при выходе из дома захватить бутылку воды. По словам врача, можно заранее охладить ее в морозилке и прикладывать к рукам и сосудам шеи. Когда лед растает, прохладная вода пригодится для питья.

Любая боль в грудной клетке у людей старше 40 лет — повод для визита к врачу, подчеркнул Кондрахин. По его словам, если человеку стало плохо на улице, помимо боли появились пот и одышка, необходимо обратиться за медицинской помощью.

«Лучше сделать ЭКГ, сходить к врачу и сразу снять все проблемы», — отметил он.

