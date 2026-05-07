День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 07:14

В России введут новый порядок аннулирования водительских прав

РИА Новости: в 2027 году в РФ добавят основания для лишения водительских прав

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Перечень оснований для аннулирования водительского удостоверения в России расширится с 1 марта 2027 года, выяснило РИА Новости, изучив документы правительства. Права будут признавать недействительными, если водитель откажется пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование в установленный срок.

По действующим нормам, если при плановом медосмотре у водителя выявили признаки заболевания, его направляют на дополнительное обследование и лечение. При подтверждении диагноза назначается внеочередное медосвидетельствование.

Согласно поправкам, после получения уведомления водитель обязан пройти его в течение трех месяцев. Невыполнение этого требования повлечет признание прав недействительными и их аннулирование.

Новые меры направлены на повышение безопасности дорожного движения. Уже сейчас подтвержденные медицинские противопоказания или ограничения являются основанием для лишения прав.

Ранее правительство России утвердило поправки в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, которые существенно ужесточают временные рамки для кандидатов в водители. Ряд ключевых изменений вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Общество
изменения
права
водители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяница изрезал канцелярским ножом сотрудницу ПВЗ
Задержаны подозреваемые в убийстве чемпиона России по многоборью
Кузбасский пенсионер напал на знакомого с мачете в ходе конфликта
Погода в Москве в пятницу, 8 мая: «черемуховые» холода, грозы и ливень
В Минобороны России назвали дрон, которым ВСУ атаковали Петербург
Тренер ответила, почему нельзя тренироваться постоянно
У границ России кружили БПЛА и западные истребители
Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
В Брянске выросло число поврежденных из-за атак ВСУ домов
В Грузии поймали главаря банды, державшей в заложниках нескольких россиян
Главе Popcorn Books изменили меру пресечения
«Пробирают мурашки»: Захарова сделала эмоциональное признание перед 9 Мая
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.