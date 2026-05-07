В России введут новый порядок аннулирования водительских прав РИА Новости: в 2027 году в РФ добавят основания для лишения водительских прав

Перечень оснований для аннулирования водительского удостоверения в России расширится с 1 марта 2027 года, выяснило РИА Новости, изучив документы правительства. Права будут признавать недействительными, если водитель откажется пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование в установленный срок.

По действующим нормам, если при плановом медосмотре у водителя выявили признаки заболевания, его направляют на дополнительное обследование и лечение. При подтверждении диагноза назначается внеочередное медосвидетельствование.

Согласно поправкам, после получения уведомления водитель обязан пройти его в течение трех месяцев. Невыполнение этого требования повлечет признание прав недействительными и их аннулирование.

Новые меры направлены на повышение безопасности дорожного движения. Уже сейчас подтвержденные медицинские противопоказания или ограничения являются основанием для лишения прав.

Ранее правительство России утвердило поправки в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, которые существенно ужесточают временные рамки для кандидатов в водители. Ряд ключевых изменений вступит в силу с 1 марта 2027 года.