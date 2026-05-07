07 мая 2026 в 07:30

Общественник ответил, чем нельзя заниматься православным христианам

Общественник Иванов: православным христианам противопоказаны восточные практики

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Православным христианам противопоказаны индуистские и буддийские медитативные практики, такие как йога и дзен, поскольку за ними стоит языческое мировоззрение, заявил NEWS.ru председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, цель подобных техник заключается не в живом общении с личным богом, а в прекращении деятельности сознания для достижения транса, или «просветления».

Вопрос о медитации для православного христианина требует очень четкого различения. Все зависит от того, что мы называем словом «медитация». Если мы говорим о популярных сегодня восточных практиках — индуистской или буддийской медитации, это йога, дзен, трансцендентальная медитация, то ответ однозначный: православному христианину заниматься этим нельзя. Почему? Потому что за этими практиками стоит языческое мировоззрение, где Творец и тварь не различаются, где нет личного бога. Там есть только безличное «космическое сознание». Цель такой медитации — не живое общение с Богом, а прекращение деятельности сознания, достигающее состояния транса, или «просветления», — пояснил Иванов.

По его словам, то, что часто преподносится как «оздоровление» или «расслабление», на деле является входом в духовную область, где действуют небезразличные к человеку силы. Он отметил, что в христианской традиции также существует понятие медитации, но под ним понимается сосредоточенное размышление о Боге или чтение Псалтыря.

Святые отцы предупреждали, что самовольное вхождение в измененные состояния сознания делает человека уязвимым для бесовских наваждений. То, что восточные практики часто предлагают как оздоровление или расслабление, на самом деле является входом в духовную область, где действуют совершенно иные, небезразличные к нам силы. Но есть и другой смысл слова «медитация» — это сосредоточенное размышление о Боге, о его творениях, о Священном Писании, — резюмировал Иванов.

Ранее священник Антоний Борисов заявил, что церковь может осуждать труд, если он направлен на удовлетворение эгоистических потребностей. По его словам, коммунистическая идеология возвела трудовую деятельность на поистине религиозные высоты почитания, и оттуда «он рухнул вместе с ней».

Дмитрий Бугров
Софья Якимова
