Общественник ответил, чем нельзя заниматься православным христианам

Православным христианам противопоказаны индуистские и буддийские медитативные практики, такие как йога и дзен, поскольку за ними стоит языческое мировоззрение, заявил NEWS.ru председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, цель подобных техник заключается не в живом общении с личным богом, а в прекращении деятельности сознания для достижения транса, или «просветления».

Вопрос о медитации для православного христианина требует очень четкого различения. Все зависит от того, что мы называем словом «медитация». Если мы говорим о популярных сегодня восточных практиках — индуистской или буддийской медитации, это йога, дзен, трансцендентальная медитация, то ответ однозначный: православному христианину заниматься этим нельзя. Почему? Потому что за этими практиками стоит языческое мировоззрение, где Творец и тварь не различаются, где нет личного бога. Там есть только безличное «космическое сознание». Цель такой медитации — не живое общение с Богом, а прекращение деятельности сознания, достигающее состояния транса, или «просветления», — пояснил Иванов.

По его словам, то, что часто преподносится как «оздоровление» или «расслабление», на деле является входом в духовную область, где действуют небезразличные к человеку силы. Он отметил, что в христианской традиции также существует понятие медитации, но под ним понимается сосредоточенное размышление о Боге или чтение Псалтыря.

Святые отцы предупреждали, что самовольное вхождение в измененные состояния сознания делает человека уязвимым для бесовских наваждений. То, что восточные практики часто предлагают как оздоровление или расслабление, на самом деле является входом в духовную область, где действуют совершенно иные, небезразличные к нам силы. Но есть и другой смысл слова «медитация» — это сосредоточенное размышление о Боге, о его творениях, о Священном Писании, — резюмировал Иванов.

