«У всех был шок»: теннисист Сидоренко о жизни в Европе и Универсиаде

Владимир Сидоренко стал чемпионом России по настольному теннису. Турнир прошел в столичных «Лужниках» с 27 апреля по 3 мая. В решающей встрече Сидоренко обыграл Дениса Ивонина. В интервью NEWS.ru он рассказал, почему стал заниматься настольным теннисом, и назвал свое главное достижение в карьере.

— Вы ждали победы на чемпионате России четыре года. Вам удалось сделать два классных камбэка и стать первым. Какие чувства испытали?

— Я ничего не ждал. Выступал на каждом чемпионате и в других турнирах. Одну Россию выиграл, а остальные медали так, бонусом. Много других турниров, к каждому надо готовиться. Это большой старт, но не самый главный в карьере.

— Одно из главных достижений в вашей карьере — победа на Универсиаде?

— Да, если учитывать все вводные. Мы играли без тренера и массажиста. Никого не было. Так получилось, что мы приехали и нам никто не помогал. Везде сами ходили. Я в первый раз был на мандатной комиссии, впервые смотрел, как составляют сетки. Я там был еще и водителем! Нас долго аккредитовывали и держали в аэропорту. Уехали раньше: нам выдали машину, а у меня есть европейские права. Все это происходило в Германии. Я весь турнир возил себя, Макса [Гребнева], Машу [Тайлакову] и Элиз [Абраамян]. Это был нереальный турнир, к тому же самый первый после дисквалификации.

— Какое главное отличие жизни в Европе от России?

— Там дорого (смеется). У них другой менталитет, мне Россия ближе. Я всегда радуюсь, когда возвращаюсь в Санкт-Петербург. Но везде по-разному. Я шесть лет прожил в Германии, три — во Франции. Французы и немцы разные. Единственное отличие в том, что там люди немного лицемерны, не могут прямиком идти на контакт. Если хотят что-то сказать, то не могут это сделать в лицо, пишут в сообщении. Если ты в России кому-то не нравишься, то тебе, скорее всего, скажут об этом в лицо. Можешь еще и получить за что-нибудь. Но во Франции огромный плюс в том, что все люди очень общительные. После каждого матча за обедом и ужином они любят обсуждать любые темы. Это сплачивает коллектив, да и просто приятно. В России, бывает, придешь куда-то — а там все либо сидят в телефонах, либо молчат.

Владимир Сидоренко Фото: ФНТР/Алексей Савченко

— Уровень настольного тенниса и конкуренции в Европе выше, чем в России?

— Конечно. Там играет первая десятка мира.

— Каким максимально высоким номером в мировом рейтинге вы себя видите?

— Как получится, шаг за шагом. Конечно, всегда хочется быть первым. Нужно всегда ставить самые высокие задачи. Даже если ты не достигнешь своей цели, то будешь легче преодолевать другие ступени. Если у тебя будет задача попасть в топ-10 и ты станешь десятым, то потом скажешь: «Ну и что теперь делать?» А так у тебя есть потолок. Ты идешь вперед и не задаешь лишних вопросов.

— Вас дисквалифицировали за мат на чемпионате России — 2025. Чему научила эта история?

— Мат был, но не в адрес судьи или кого-либо. Я никого не обзывал. Говорили, что я обратился к женщине на «ты». Я крещеный, могу перекреститься и сказать, что никому не тыкал и никого не посылал. Эта история меня многому научила. Должен сказать спасибо, что такая ситуация случилась в моей карьере. У каждого спортсмена должны быть подобные моменты. Жизненная — не жизненная, спортивная ситуация, но она произошла. У всех был шок: ко мне приезжали общаться, мне наняли психологов, папа стрессовал. Я расстроился, когда сняли с соревнований.

Меня это только закалило. Я стал сильнее и злее. После этой ситуации меня как будто ударили кувалдой — стал непробиваемым. Если бы ее не случилось, то я бы не выиграл Универсиаду и не стал бы 34-м в мире. Такие моменты могут перевернуть тебя с ног до головы и дать новый путь.

— В большом теннисе игроки ломают ракетки, когда психуют. Делают ли так в настольном? У вас такое было?

— Если у нас так сделаешь, то сразу получишь красную карточку. Даже если ракетка просто падает — красная, а не штраф. Разрешено показывать зрелище только за столом. Все вежливо пожмут руки, и ничего нельзя сделать. Все строго. В большом теннисе [Александр] Бублик и [Даниил] Медведев уже шлют-перешлют всех. Всех отправили куда только можно — от Африки до Антарктиды. В этом тоже есть свой плюс. Многие идут на большой теннис в том числе и из-за «бешеных игроков», таких как Бублик или [Ник] Киргиос. Конечно, есть разные спортсмены. Мне приятно наблюдать и за такими игроками, и, например, за [Роджером] Федерером — он само спокойствие. У всех свой вкус.

— За какими видами спорта еще следите?

— Смотрю футбол, болею за «Барселону». Смотрю Лигу чемпионов со стадии плей-офф, чемпионаты мира, Ла Лигу (чемпионат Испании. — NEWS.ru), большие матчи. Люблю крупные теннисные встречи, когда [Карлос] Алькарас играет против [Янника] Синнера, смотрел хоккейный финал Олимпиады Канада — США. Это был шикарный матч. Слежу за всеми большими видами спорта, крупными турнирами, NBA. Друг во Франции очень любит баскетбол, я иногда смотрю вместе с ним.

Владимир Сидоренко Фото: ФНТР/Алексей Савченко

— Вас часто узнают на улице?

— Во Франции — да, там городок небольшой (Сидоренко выступает за французский клуб «Энбон». — NEWS.ru). Часто узнают, расспрашивают. Пару раз даже бесплатно накормили, сказали: «Вы, игроки, — молодцы, выиграли». В России два-три раза за всю жизнь узнавали — в Питере.

— Сейчас популярно шоу «Титаны», в котором принимают участие многие спортсмены. Вас звали? Было бы интересно попробовать?

— Нет, куда я в «Титаны»? Это классное шоу — пропиарить себя. У меня нет времени — как прилетел, так и улетел. В последний раз я отдыхал в июле.

— Почему выбрали именно настольный теннис? И если бы не он, то что?

— Я не выбирал, меня отдали. Не знаю, чем бы занимался. Папа хотел, чтобы я стал нефтяником, как он. Отдал меня в теннис, чтобы я научился чуть-чуть играть и мы с ним состязались. Как-то все закрутилось, завертелось и пошло дальше. Наверное, я был бы нефтяником. Но уже в седьмом-восьмом классе не мог сидеть за партой больше 20 минут, засыпал. Но ЕГЭ сдал. Я поступил в НГУ им. П. Ф. Лесгафта по всем нормативам. Учился, каждый день после тренировок занимался с репетиторами.

