Двухэтапная аутентификация на «Госуслугах» станет обязательной для всех

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двухфакторная аутентификация для входа на «Госуслуги» станет обязательной для всех пользователей, сообщает Минцифры России. Как отмечается, с 1 октября это уже касается новых пользователей и тех, кто восстановил свою учетную запись.

Дополнительное подтверждение входа на «Госуслуги» станет обязательным для всех с 28 октября, — говорится в сообщении.

Как отмечается, для входа на портал теперь будет недостаточно лишь логина и пароля. Система будет требовать дополнительный способ подтверждения. Это может быть, например, код из СМС-сообщения или специального приложения. Подобные меры позволят лучше защитить учетную запись от взлома.

Ранее сообщалось, что на портале и в приложении «Госуслуги» появился сервис «Универсальная запись к нотариусу». Услуга стала доступной для пользователей с 18 октября. Тестирование сервиса проходило в восьми регионах страны. Сейчас он доступен почти всем пользователям. Неподключенными остались лишь Москва и Подмосковье, где запись к нотариусу доступна на региональных порталах.

До этого стало известно, что россияне смогут через «Госуслуги» установить в своей кредитной истории запрет на заключение любых договоров о денежных займах. Депутаты считают, что это убережет людей от мошенников и от необдуманных кредитов.