На «Госуслугах» появилась новая функция На «Госуслугах» заработал сервис записи к нотариусу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На портале и в приложении «Госуслуги» появился сервис «Универсальная запись к нотариусу», сообщается в официальном Telegram-канале Министерства цифрового развития, связи и коммуникаций (Минцифры) РФ. Услуга стала доступной для пользователей с 18 октября.

Запись к ближайшему нотариусу на удобное время — теперь на «Госуслугах». Можно выбрать одну из более чем 50 нотариальных услуг и при желании заранее отправить электронные копии документов, чтобы специалист подготовился к приему, — говорится в сообщении.

Тестирование сервиса проходило в восьми регионах страны. Сейчас же услуга доступна почти всем пользователям портала. Неподключенными остались лишь Москва и Подмосковье: там запись к нотариусу доступна на региональных порталах.

К проекту присоединилась уже почти половина региональных нотариусов, остальные должны подключиться в ближайшее время. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо открыть форму для записи и выбрать свой регион. Далее нужно указать, с каким вопросом вы обращаетесь к нотариусу, изучить перечень необходимых документов, а после выбрать специалиста, дату и время визита. Запись завершается кликом на кнопку «Записаться к нотариусу».

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в рамках которого бесплатный доступ к социально значимым ресурсам увеличится с 24 часов до семи суток независимо от баланса на счету пользователя. Новые правила вступят в силу 1 сентября 2024 года.