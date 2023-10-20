Как подключить двухфакторную аутентификации на «Госуслугах», зачем нужна Двухфакторная аутентификация стала обязательна для всех пользователей «Госуслуг»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двухфакторная аутентификация для входа на «Госуслуги» стала обязательной для всех, а не только для новых пользователей, говорится в постановлении правительства РФ. Что это такое, зачем нужно и как подключить?

Подключение двухфакторной аутентификации на «Госуслугах»

«Зайдите в профиль в личном кабинете, выберите вкладку „Безопасность“ и в ней — „Вход в систему“, включите опцию „Вход с подтверждением“ и введите актуальный номер телефона, куда будут приходить сообщения для входа, введите код из сообщения», — говорится на «Госуслугах».

Изменить телефон для СМС-подтверждения можно в разделе «Безопасность» при выборе второго фактора. СМС-код для смены номера может прийти на старый телефон. Если он уже недоступен, изменить номер можно в приложении банка-партнера или ближайшем МФЦ, говорится на сайте Минцифры.

Двухфакторная аутентификация — это метод идентификации пользователя в каком-либо сервисе (как правило, в интернете) при помощи запроса аутентификационных данных двух разных типов, что обеспечивает двухслойную, а значит, более эффективную защиту аккаунта от несанкционированного проникновения.

Нововведения на «Госуслугах», последние новости о портале

На портале и в приложении «Госуслуги» появился сервис «Универсальная запись к нотариусу», сообщалось в официальном Telegram-канале Министерства цифрового развития, связи и коммуникаций (Минцифры) РФ. Услуга стала доступной для пользователей с 18 октября.

С помощью «Госуслуг» женятся в 6 раз чаще, чем разводятся, заявили 12 октября в Минцифры РФ.

Россиянам хотят дать право установить в своей кредитной истории запрет на заключение любых договоров о займах в банках и микрофинансовых организациях. Сделать это предложили через «Госуслуги». Человек сможет снять это ограничение, но оформить кредит в таком случае разрешено только через три дня. Депутаты считают, что это убережет людей от мошенников и от необдуманных кредитов. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении 10 октября, писала 11 октября «Парламентская газета».

Минцифры отказалось от идеи обязать хостинг-провайдеров регистрировать всех клиентов через «Госуслуги» или по паспорту. Участники рынка настаивают, что этих мер недостаточно для развития рынка таких услуг, заявили 11 октября журналисты РБК.

Госдума РФ 10 октября приняла проект о праве оформлять пособие на погребение через «Госуслуги».

Приложение «Госуслуги» сможет заменить россиянам паспорт в магазинах, гостиницах, на транспорте, сообщил 6 октября «Интерфакс».

1 октября двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» стала обязательной. Она касалась только новых пользователей портала и тех, кто восстанавливает учетную запись. Минцфиры заявило, что это сделано для «повышения безопасности аккаунтов пользователей и усиления защиты их персональных данных».

«После этого пользователи смогут в последний раз войти в аккаунт без подтверждения. Это позволит уточнить данные, например телефона, и определиться с выбором дополнительной защиты. Те, кто не установит второй фактор в этот визит, будут обязаны выбрать его во время следующего входа», — добавили в ведомстве.

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