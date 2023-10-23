Как оплатить ЖКХ, сэкономив время и средства Рассказываем, где и как можно оплатить услуги ЖКХ без комиссии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где можно оплатить услуги ЖКХ

Своевременная оплата налогов — обязанность каждого гражданина РФ. Чтобы не накапливать долг, достаточно раз в месяц вносить нужную сумму на лицевой счет. В этой статье мы разберемся, как и где можно оплатить услуги ЖКХ, в том числе без комиссии.

Что такое ЖКУ

Жилищно-коммунальные услуги — это комплекс услуг, направленных на поддержание надлежащего состояния помещения. Он включает водо- и газоснабжение, отопление, капитальный ремонт, вывоз мусора, а также оплату работы консьержа, содержание домофона, ремонт лифта и другие общедомовые нужды.

Общего ответа на вопрос, сколько платят за ЖКХ, нет. Стоимость жилищно-коммунальных услуг прописана в едином платежном документе. Она рассчитывается на основании показаний счетчиков или по нормативному тарифу. Наравне с ЕПД большинство плательщиков получает отдельные квитанции за электроэнергию, мобильную связь и другие услуги.

Когда нужно оплачивать счета ЖКХ

Крайний срок оплаты налогов указан непосредственно на квитанции. Большинство организаций требует оплачивать услуги ЖКХ до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. Например, ЖКУ за январь оплачиваются до 10 февраля, а за февраль — до 10 марта. Сам платежный документ приходит в 15–25-х числах месяца. Найти его можно в почтовом ящике. Квитанции также доступны онлайн на сайтах:

госуслуг;

ресурсопоставляющей организации;

государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Где можно лично оплатить услуги ЖКХ

Существует несколько способов оплаты ЖКУ. Вы можете лично обратиться в соответствующую организацию:

В отделение почты. Самый привычный большинству граждан способ оплаты налогов. Достаточно принести квитанцию в ближайшее почтовое отделение, взять талон и при необходимости дождаться своей очереди. Учтите, что при оплате на почте взимается комиссия, а в некоторых отделениях принимают только наличные.

В отделение банка. Чтобы оплатить услуги ЖКХ в банковском отделении, передайте квитанцию работнику банка. Оператор сам введет необходимые данные, вам остается расплатиться картой или наличными.

В офис поставщика услуг. Этот способ аналогичен двум предшествующим. Достаточно взять с собой квитанцию и оплатить налог через кассу ЖКХ.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Где можно оплатить услуги ЖКХ

Наконец, оплата налогов может производиться через банкомат. Банкоматы и терминалы встречаются в банковских отделениях, в торговых центрах и в других многолюдных местах. Чтобы оплатить счет ЖКХ, нужно зайти в раздел «Платежи» и следовать указаниям на экране. Если терминал поддерживает соответствующую опцию, достаточно отсканировать QR-код на квитанции. В противном случае придется ввести номера лицевого счета и расчетного месяца самостоятельно.

Как оплатить ЖКУ онлайн

На сегодняшний день выходить из дома и тратить часы в очереди, чтобы оплатить услуги ЖКХ, совсем необязательно. Существует масса способов провести платеж онлайн. Операцию можно осуществить:

В мобильном приложении банка. Например, чтобы оплатить услуги ЖКХ через Сбербанк, отсканируйте QR-код или введите название ресурсопоставляющей компании в разделе «Платежи и переводы». Как только вы проведете первый платеж, приложение запомнит номер вашего лицевого счета. Так что при желании вы можете настроить push-уведомления и получать ежемесячные извещения о появлении новых счетов.

Через сайт ГИС ЖКХ. Еще один способ оплатить счет ЖКХ онлайн. Вам потребуется завести личный аккаунт и привязать его к профилю на «Госуслугах». Чтобы заплатить по счетам, зайдите в раздел «Оплатить ЖКУ».

Через сервис «Квартплата+». Данный сайт позволяет платить как за услуги ЖКХ, так и за электричество, мобильную связь и другие нужды. Он также дает возможность отслеживать счета и задолженности в режиме онлайн. К слову, у сервиса есть мобильное приложение с удобным интерфейсом.

На сайте ресурсопоставляющей компании. Большинство организаций позволяют оплатить услуги ЖКХ напрямую через их сервисы. Для оплаты достаточно зарегистрироваться на портале.

Через сервис mos.ru. Москвичи могут воспользоваться официальным сайтом мэра столицы. Нужная опция находится в разделе «Мои платежи».

Как оплатить услуги ЖКХ по лицевому счету

В некоторых случаях — например, в банкоматах, не считывающих QR-коды, — оплатить услуги ЖКХ можно только по лицевому счету. Найти номер лицевого счета, или код плательщика, можно на самой квитанции. 6- или 10-значный код расположен в блоке с ФИО плательщика и периодом оплаты.

Как оплатить услуги ЖКХ без комиссии

Плательщики могут задаться вопросом, как платить за услуги ЖКХ без комиссии. В первую очередь сэкономить удастся при оплате в офисе или через сайт ЖКХ. Вышеупомянутый сервис ГИС ЖКХ также не взимает комиссию.

Иногда оплатить услуги ЖКХ без комиссии можно через банк: как в мобильном приложении, так и в терминале. Наличие или отсутствие комиссии зависит непосредственно от банка.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Как оплатить услуги ЖКХ без комиссии

Что будет, если не оплатить ЖКХ вовремя

Неуплата налогов может привести к серьезным последствиям, вплоть до ареста собственности. Однако это крайняя мера. Изначально должника ждет более мягкое наказание, а именно — начисление пени. Ее размер составляет:

1/300 ставки ЦБ РФ с 31-го дня просрочки;

1/130 ставки ЦБ РФ с 91-го дня просрочки.

Если платеж просрочен на два месяца, поставщик может отключить услугу. При этом должник получит предварительное уведомление. Оно придет в виде заказного письма, звонка по телефону или извещения внутри квитанции. Отметим, что отключению подлежит любой вид услуг, кроме холодной воды и отопления.

Если за отключением услуги не последовала оплата долга, меры ужесточаются. Ресурсопоставляющая компания имеет право взыскать задолженность через суд. Если долг превышает 30 тысяч, должник лишается права на выезд за границу. Наконец, наиболее строгой мерой наказания за задолженность является выселение. Жилье арестуют в том случае, если у должника имеется другая квартира или дом.

Собственник, у которого нет другого жилья, по закону не может быть выселен. Но на него накладываются альтернативные ограничения. Например, он не сможет зарегистрировать в доме или квартире нового жильца.

Теперь вы знаете, как оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Сегодня существует достаточно опций, позволяющих оплатить налоги за несколько секунд. Пара кликов, и до следующего месяца о счетах можно не думать.

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