Зима близко: какой обогреватель выбрать для квартиры или дома в 2025 году

Зима близко: какой обогреватель выбрать для квартиры или дома в 2025 году

В межсезонье все мы нередко сталкиваемся с тем, что отопительный сезон еще не начался, а ночи уже стали холодными. Для владельцев собак или кошек ситуация решается просто — достаточно позволить питомцу спать на кровати. А что делать тем, кто не обзавелся теплым другом? Только купить обогреватель. Но как его выбрать? Сегодня мы расскажем, какой обогреватель выбрать для дома, квартиры или комнаты. Поделимся советами экспертов и узнаем популярные лайфхаки.

Какие обогреватели можно найти в продаже

В магазинах бытовой техники представлен широкий выбор различных обогревателей. Количество моделей настолько велико, что потребитель нередко теряется. Поэтому, чтобы решить вопрос, как выбрать электрический обогреватель, необходимо знать, какие типы этих приборов бывают. Итак, среди современных электрических обогревателей стоит выделить:

инфракрасные

кварцевые

конвекторные

масляные

микатермические

тепловентиляторы

Помимо этого, в магазинах представлены различные модели газовых обогревателей, которые работают на природном топливе.

Какой обогреватель выбрать для комнаты

Если вам необходимо нагреть воздух только в одной комнате или в квартире-студии, то эксперты советуют рассмотреть вариант приобретения масляного обогревателя.

Работа этого устройства основана на том, что внутри него находится емкость с минеральным маслом, нагрев которой осуществляется с помощью электрической спирали. Масло размещено внутри отдельных секций, поэтому при решении вопроса, какой масляный обогреватель выбрать, знайте, что чем больше количество секций — тем большую площадь можно обогреть с помощью этого прибора. Разумеется, у таких обогревателей, как у всякой техники, имеется ряд достоинств и недостатков.

К положительным характеристикам можно отнести следующие пункты:

Низкая стоимость.

Экологичность.

Ровный мощный обогрев жилплощади.

Долгая теплоотдача после отключения от электропитания.

Бесшумная работа.

Из недостатков особо стоит выделить:

Долгий нагрев агрегата.

Наличие посторонних запахов в первые дни работы.

Высокий уровень потребления электроэнергии.

Большой размер и вес обогревателя.

Также этот тип устройств активно испаряет влагу, в результате чего воздух в помещении становится сухим. Кроме того, такая техника не имеет никакой термозащиты, а потому масляный обогреватель нельзя оставлять без присмотра, если в комнате есть дети или домашние животные.

Как выбрать экономичный обогреватель для маленького помещения? Если важную роль играет низкий расход электроэнергии, то советуем рассмотреть в качестве покупки микатермические агрегаты, которые во время работы отдают тепло не воздуху в помещении, а нагревают окружающие объекты — мебель, стены и пол. В качестве нагревательного элемента здесь выступает никелевая сетка, упакованная по принципу бутерброда между слюдяными плитками. Сетка, нагреваясь, испускает лучи, которые передают тепло находящимся в зоне воздействия объектам. А нагретые предметы отдают тепло воздуху в помещении.

Плюсы:

Разогрев элементов происходит мгновенно, и они начинают передавать тепло.

Экономно расходует электроэнергию.

Не представляет опасности для здоровья малышей и домашних питомцев.

Минусы

Быстро перегревается, после чего прибор следует отключить, чтобы он остыл.

Малый уровень мощности, который не позволяет обогреть большое помещение.

Дает неравномерный нагрев комнаты.

Как выбрать экономичный обогреватель Фото: Jonas Walzberg/dpa//Global Look Press

Какой обогреватель выбрать для квартиры

Решая задачу, какой обогреватель выбрать для квартиры, эксперты рекомендуют обратить внимание на такие типы устройств, как тепловентилятор и кварцевый обогреватель.

Как выбрать обогреватель, если необходимо как можно быстрее прогреть квартиру? С этой задачей прекрасно справится тепловентилятор. Стоит отметить, что это один из самых востребованных на рынке видов техники для поддержания тепла в доме, офис или на других объектах. Среди моделей встречаются и маленькие вентиляторы, позволяющие нагреть воздух только около кровати, и модели побольше, чтобы быстро согреть воздух во всей квартире. Тепловые пушки, позволяющие поддерживать тепло в больших помещениях типа складов, тоже относятся к этой категории обогревателей.

Принцип работы независимо от размера у тепловентиляторов один — посредством лопастей воздух гонится от нагревательного элемента в пространство. Самые дешевые аппараты не имеют никаких дополнительных опций, у наиболее продвинутых есть не только функция поворота и переключатель мощности, но и возможность дистанционного управления.

Среди плюсов тепловентиляторов стоит отметить:

Низкая цена.

Возможность переносить агрегат в любую точку помещения.

Быстрый нагрев воздуха в квартире или офисе.

Из минусов стоит обратить внимание на следующие:

Высокий уровень энергопотребления.

Мощные модели в помещениях со старой электропроводкой могут стать причиной короткого замыкания.

Высокий уровень шума.

Неприятный запах.

Кроме того, как и любой вентилятор, эта техника становится причиной сухого воздуха в помещении. Особенно неудобно это для тех, кто носит контактные линзы.

Какой обогреватель для квартиры лучше выбрать, если предыдущий вариант не вас не устраивает? С обогревом квартиры также неплохо справляются кварцевые обогреватели. Как устроена эта техника? Внутри спрессованной плиты из кварцевого песка размещается спираль из нихромовой проволоки. Решив выбрать такую модель, будьте готовы к тому, что и здесь имеются свои особенности.

Плюсы кварцевых обогревателей:

Не сушит воздух в помещении.

Долго отдает тепло.

Долгий срок службы.

Не имеет неприятного запаха.

Равномерно прогревает помещение.

Из минусов стоит обратить внимание на:

Крупные размеры и большой вес техники.

Маленькие дети и домашние питомцы могут получить сильные ожоги при прикосновении к работающему прибору.

Для стабильной работы потребуется приобрести терморегулятор.

Как выбрать электрический обогреватель Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Какой обогреватель лучше выбрать для дома

Если вам необходимо приобрести обогреватель для дома, то лучше выбрать другие типы агрегатов — инфракрасный, конвекторный или газовый.

Прежде чем выбрать инфракрасный обогреватель, нужно определить, какую площадь вы планируете им отапливать. Чем просторнее дом, тем большего размера потребуется техника. Как правило, производитель в инструкции указывает, на какой размер помещения рассчитана та или иная модель. Дело в том, что инфракрасные лучи, на принципе действия которых основана работа устройства, нагревают те поверхности, которые находятся рядом с ними. Поэтому в ряде случае для обогрева разных комнат в доме будет разумнее приобрести несколько маленьких приборов, вместо одного большого.

Среди преимуществ инфракрасных приборов стоит отметить:

Быстрый нагрев предметов, попадающих в зону действия прибора.

Низкий уровень энергопотребления.

Бесшумная работа.

Удобно применять для подогрева воздуха в беседке или на летней веранде.

Долговечность.

Экологичность.

Мобильность и небольшой вес.

Не сушит воздух.

Среди минусов следует выделить:

Быстро остывает после отключения.

Опасны для домашних животных и детей из-за высокой температуры колбы.

Яркий свет от спирали создает неудобства при работе обогревателя в спальне.

Прогревают только те предметы, на которые падают лучи.

Долгое воздействие инфракрасных лучей приводит к сухости кожи.

Другой способ согреть воздух в доме — выбрать конвекторный обогреватель. Принцип его работы заключается в том, что воздух в помещении, попадая в зону действия нагревательного элемента, становится теплым и поднимается к потолку, заставляя холодные слои опускаться вниз и попадать в зону действия прибора. Такие устройства служат хорошей защитой от сквозняков, поэтому их нередко размещают там, где постоянно поступает холодный воздух внутрь дома — например, около окон или входных дверей.

Среди плюсов конвекторных устройств:

Экологичность.

Отсутствие запаха.

Безопасность для детей и домашних питомцев.

Бесшумная работа.

Отсутствие влияния на влажность воздуха в помещении.

Из минусов важно выделить:

Высокий уровень потребления электроэнергии.

Неравномерный и медленный прогрев помещения.

Постоянное перемещение воздушных потоков приводит к распространению пыли.

Еще один способ прогреть воздух в доме — выбрать газовый обогреватель. На какие особенности этих устройств стоит обратить внимание? Главное отличие этого типа оборудования от всех остальных в том, что оно работает на газу. В продаже имеются как мобильные, так и стационарные модели. Кроме того, агрегат можно подключить к магистрали или запитать от баллона.

Какой газовый обогреватель выбрать Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Газовые обогреватели бывают конвекторного или инфракрасного типа. В первом случае устройство имеет датчик слежения за уровнем углекислого газа и дымоход. Второй вариант оборудования работает за счет керамической или каталитической панели. Модель с керамикой идеально подходит для обогрева жилой площади с большим метражом. Каталитический тип оборудования функционирует за счет химической реакции, а не горения газа.

Среди преимуществ газовых обогревателей можно выделить:

Низкую стоимость топлива.

Богатый выбор типов и моделей обогревателей.

Возможность применения в неэлектрифицированных домах.

Быстрый нагрев помещения.

Высокая теплоотдача.

Однако у этого типа оборудования имеется немало недостатков:

Высокий уровень пожаро- и взрывоопасности.

Для установки требуется обращение к специалистам.

Опасно использовать в доме, где есть маленькие дети и питомцы.

Необходимость регулярной профилактики.

Регулярное проветривание дома, где установлен аппарат.

Какой обогреватель лучше выбрать для вашей квартиры или дома — решать вам. Однако при покупке обращайте внимание на мощность техники, уровень потребления электроэнергии, а также подумайте о безопасности всех обитателей дома.