Обогреватель убил мужчину в Самаре Житель Самары погиб в загоревшейся из-за обогревателя квартире

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Мужчина погиб при пожаре в квартире в Самаре, сообщает пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, пожар произошел из-за обогревателя.

В жилом доме на третьем этаже огонь охватил 15 квадратных метров. Сотрудники МЧС России эвакуировали из задымленного подъезда 20 жильцов, еще троих спасли. К сожалению, в горящей квартире обнаружен мужчина без признаков жизни, — говорится в сообщении.

В тушении пожара участвовали 37 специалистов и 10 единиц техники. В МЧС напомнили, что не следует оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, доводить электропроводку до ветхого состояния или пользоваться самодельными обогревателями.

Также сообщалось, что при пожаре в частном доме в Якутии погибла пожилая пара. Второй этаж жилого строения получил повреждения по всей площади, которая составляет 108 квадратных метров. Первый этаж пострадал от огня частично, ущерб зафиксирован на 42 квадратных метрах. Специалисты выясняют причины возгорания.

Кроме того, на штрафстоянке в подмосковных Мытищах загорелись автомобили. По имеющимся данным, огонь уничтожил не менее 10 машин. На месте работают экстренные службы. На опубликованных в Сети кадрах видно, как пожарные заливают горящие авто.