Шикарные маринованные помидоры на зиму! Фишка в морковной ботве! Этот проверенный 15-летний рецепт — идеальный вариант для тех, кто любит ароматные, в меру острые помидорки с насыщенным вкусом.
Ингредиенты на 1-литровую банку
- Помидоры средние — 10 шт.
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Морковная ботва — 3–4 веточки
- Укроп/петрушка — небольшой пучок
- Соль — 1 ч. л. (без горки)
- Сахар — 1 ст. л.
- Уксус 9% — 1 ч. л.
- Перец горошком — 10 шт.
- Растительное масло — 2 ст. л.
Приготовление
- На дно чистой банки уложите измельчённый чеснок, перец, масло и зелень (включая промытую морковную ботву). Плотно заполните банку помидорами, добавив между слоями нарезанный полукольцами лук.
- В середину засыпьте соль и сахар. Аккуратно залейте кипятком. Стерилизуйте 10 минут в кипящей воде. Добавьте уксус, сразу закатайте, переверните и укутайте на 24 часа.
Секрет: морковная ботва придаёт неповторимый пряный аромат! Храните в прохладном месте.
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