Шикарные маринованные помидоры на зиму! Фишка в морковной ботве

Шикарные маринованные помидоры на зиму! Фишка в морковной ботве

Шикарные маринованные помидоры на зиму! Фишка в морковной ботве! Этот проверенный 15-летний рецепт — идеальный вариант для тех, кто любит ароматные, в меру острые помидорки с насыщенным вкусом.

Ингредиенты на 1-литровую банку

Помидоры средние — 10 шт.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Морковная ботва — 3–4 веточки

Укроп/петрушка — небольшой пучок

Соль — 1 ч. л. (без горки)

Сахар — 1 ст. л.

Уксус 9% — 1 ч. л.

Перец горошком — 10 шт.

Растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление

На дно чистой банки уложите измельчённый чеснок, перец, масло и зелень (включая промытую морковную ботву). Плотно заполните банку помидорами, добавив между слоями нарезанный полукольцами лук. В середину засыпьте соль и сахар. Аккуратно залейте кипятком. Стерилизуйте 10 минут в кипящей воде. Добавьте уксус, сразу закатайте, переверните и укутайте на 24 часа.

Секрет: морковная ботва придаёт неповторимый пряный аромат! Храните в прохладном месте.

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