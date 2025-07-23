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23 июля 2025 в 10:45

Шикарные маринованные помидоры на зиму! Фишка в морковной ботве

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шикарные маринованные помидоры на зиму! Фишка в морковной ботве! Этот проверенный 15-летний рецепт — идеальный вариант для тех, кто любит ароматные, в меру острые помидорки с насыщенным вкусом.

Ингредиенты на 1-литровую банку

  • Помидоры средние — 10 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Морковная ботва — 3–4 веточки
  • Укроп/петрушка — небольшой пучок
  • Соль — 1 ч. л. (без горки)
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Уксус 9% — 1 ч. л.
  • Перец горошком — 10 шт.
  • Растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление

  1. На дно чистой банки уложите измельчённый чеснок, перец, масло и зелень (включая промытую морковную ботву). Плотно заполните банку помидорами, добавив между слоями нарезанный полукольцами лук.
  2. В середину засыпьте соль и сахар. Аккуратно залейте кипятком. Стерилизуйте 10 минут в кипящей воде. Добавьте уксус, сразу закатайте, переверните и укутайте на 24 часа.

Секрет: морковная ботва придаёт неповторимый пряный аромат! Храните в прохладном месте.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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