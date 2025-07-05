Раскалившийся до 500 градусов обогреватель заживо сварил пожилую пару

Пожилые мужчина и женщина в штате Южная Каролина в США погибли, включив обогреватель в подвале своего дома на +500 градусов по Цельсию, передает издание Mirror. По словам журналистов, от 84-летней Джоан Литтлджон и 82-летнего Гленнвуда Фаулера поступила жалоба родственникам на неисправности в водонагревателе.

Семья пожилых людей решила исправить ситуацию и починить оборудование, говорится в материале. Однако через несколько дней пара перестала выходить на связь. Приехав к ним в дом, родственники обнаружили их тела. Как выяснили медики, температура тел покойных составляла более +41 градуса по Цельсию.

Ранее стало известно о гибели 43-летнего велотуриста из Польши, который на побережье озера Гарда в Италии пытался справить нужду со скалистого обрыва и сорвался вниз. Трагедия произошла 20 июня прямо на глазах друзей мужчины. Они вызвали спасателей, которые оперативно прибыли к месту инцидента на вертолете, однако спасти туриста медикам уже не удалось. Известно, что он упал в воду с высоты приблизительно 100 метров.