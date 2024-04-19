Названы продукты питания, вызывающие чрезмерное газообразование Физиолог Созыкин: вся кисломолочка, бобы и хлеб вызывают метеоризм

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Избыточное газообразование (метеоризм) в ЖКТ вызывают все кисломолочные продукты, а также пиво и хлебобулочные изделия, рассказал NEWS.ru доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения, физиолог Александр Созыкин. Он отметил: к неприятным последствиям также приводит пристрастие к капусте, грушам и газировке.

Почти вся кисломолочка из-за активной жизнедеятельности содержащихся в ней бактерий. Фасоль, горох и другие бобовые. Черный хлеб и другие хлебобулочные изделия, а также пиво — эти продукты содержат, помимо сложных углеводов, дрожжевые грибки, которые, размножаясь, выделяют продукты жизнедеятельности, вызывающие избыточное газообразование. Капуста, груша, редька, редис, лук, газировка, — добавил Созыкин.

По его словам, метеоризм развивается на фоне раздражения углекислым газом слизистой желудка. Собеседник напомнил, что недуг при длительном течении нарушает целостность защитной пленки на слизистой оболочке желудка.

Пузырьки газа нарушают целостность пленки из защитной слизи, постоянно находящейся на поверхности клеток, выстилающих слизистую оболочку. Соответственно, это приводит к нарушению всасывания и пищеварения. Также возможны разрушения слизистой и появление очагов воспаления в слизистой оболочке на всем ее протяжении: гастриты, энтериты, колиты и даже язвенная болезнь, — подытожил Созыкин.

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