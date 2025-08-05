Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 05:20

Россиянам назвали неочевидный способ сэкономить на отоплении

Бизнесмен Васильев: рекуператор поможет сэкономить на отоплении дома

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Установка рекуператора позволяет сохранить тепло в доме, сократив расходы на отопление, заявил NEWS.ru эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев. По его словам, это устройство обеспечивает приток свежего воздуха без потерь тепла, что особенно актуально в холодное время года.

Рекуператор — это устройство для вентиляции, которое сохраняет тепло в доме. Оно забирает теплый воздух из помещения, пропускает его через теплообменник и нагревает холодный приточный воздух с улицы. В результате свежий воздух поступает без сквозняков, а тепло не улетучивается в трубу. Есть несколько типов рекуператоров. Для дома в 100 квадратных метров с круглогодичным проживанием оптимален пластинчатый или роторный рекуператор. В холодных регионах лучше выбрать роторный. Правильный монтаж снизит шум, а экономия на отоплении уже через несколько лет компенсирует затраты на оборудование, — пояснил Васильев.

Он отметил, что пластинчатые рекуператоры являются самыми простыми и доступными. По его словам, в них воздух проходит через тонкие пластины и тепло передается без смешивания потоков. Однако он отметил, что в сильные морозы они могут обмерзать, поэтому в холодных регионах лучше приобретать роторные рекуператоры.

Пластинчатые рекуператоры самые простые и доступные. В них воздух проходит через тонкие пластины и тепло передается без смешивания потоков, но при морозах ниже минус 10 градусов они могут обмерзать. Для умеренного климата это хороший вариант. Роторные рекуператоры эффективнее и лучше работают в холода, потому что вращающийся теплообменник меньше покрывается инеем. Однако они дороже и требуют периодического обслуживания. Менее распространены системы с промежуточным теплоносителем и устаревшие камерные модели, которые сейчас почти не используют, — резюмировал Васильев.

Ранее коммерческий директор компании «Теплоком» Степан Стаканчиков заявил, что сэкономить на счетах за жилищно-коммунальные услуги поможет мониторинг показаний общедомовых счетчиков и установка индивидуального устройства. По его словам, это позволит разобраться, сколько ресурсов потребляет дом, и не платить по усредненной норме потребления.

советы
отопление
россияне
дома
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гидроцикл снес двух российских школьниц в Японском море
Покупатели популярных влажных салфеток массово подхватили опасную болезнь
Участники бонусной программы «Аэрофлота» не могут потратить мили
В Минспорте анонсировали масштабное изменение в российском футболе
Родителей матерящихся подростков предложили наказывать штрафом
В Дании потребовали убрать «порнографическую» русалку
Выбивает слезу: хреновина с черносливом для истинных ценителей
Кадыров раскрыл состояние своего здоровья
Крестник Матвиенко предложил две кандидатуры на звание врага народа России
Военэксперт рассказал о начале уличных боев в Купянске
Ушел из жизни бывший президент Румынии Илиеску
Украина усилила репрессии против «отмененного» продюсера Quest Pistols
В РПЦ раскрыли число находящихся в зоне СВО священников
Европу предупредили о последствиях от снятия в России моратория на РСМД
Стало известно о массовой мобилизации лиц с особым статусом на Украине
РФ сняла запрет на РСМД. Европа в ужасе: теперь «Орешник» ударит по НАТО?
Штормовой ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Мужчина ради свадьбы 17 раз принудил невесту к занятию проституцией
В Сети появилась карта продвижения ВС России в Днепропетровской области
В Чечне усилили борьбу с фейками в соцсетях
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.