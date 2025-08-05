Россиянам назвали неочевидный способ сэкономить на отоплении

Установка рекуператора позволяет сохранить тепло в доме, сократив расходы на отопление, заявил NEWS.ru эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев. По его словам, это устройство обеспечивает приток свежего воздуха без потерь тепла, что особенно актуально в холодное время года.

Рекуператор — это устройство для вентиляции, которое сохраняет тепло в доме. Оно забирает теплый воздух из помещения, пропускает его через теплообменник и нагревает холодный приточный воздух с улицы. В результате свежий воздух поступает без сквозняков, а тепло не улетучивается в трубу. Есть несколько типов рекуператоров. Для дома в 100 квадратных метров с круглогодичным проживанием оптимален пластинчатый или роторный рекуператор. В холодных регионах лучше выбрать роторный. Правильный монтаж снизит шум, а экономия на отоплении уже через несколько лет компенсирует затраты на оборудование, — пояснил Васильев.

Он отметил, что пластинчатые рекуператоры являются самыми простыми и доступными. По его словам, в них воздух проходит через тонкие пластины и тепло передается без смешивания потоков. Однако он отметил, что в сильные морозы они могут обмерзать, поэтому в холодных регионах лучше приобретать роторные рекуператоры.

Пластинчатые рекуператоры самые простые и доступные. В них воздух проходит через тонкие пластины и тепло передается без смешивания потоков, но при морозах ниже минус 10 градусов они могут обмерзать. Для умеренного климата это хороший вариант. Роторные рекуператоры эффективнее и лучше работают в холода, потому что вращающийся теплообменник меньше покрывается инеем. Однако они дороже и требуют периодического обслуживания. Менее распространены системы с промежуточным теплоносителем и устаревшие камерные модели, которые сейчас почти не используют, — резюмировал Васильев.

Ранее коммерческий директор компании «Теплоком» Степан Стаканчиков заявил, что сэкономить на счетах за жилищно-коммунальные услуги поможет мониторинг показаний общедомовых счетчиков и установка индивидуального устройства. По его словам, это позволит разобраться, сколько ресурсов потребляет дом, и не платить по усредненной норме потребления.