Берем на заметку: календарь примет на сентябрь 2023 года Узнаем, что нас ждет осенью, зимой и даже весной согласно календарю народных примет на сентябрь

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Приметы сентября

Считается, что приметы — это предшественницы научных исследований, поскольку они появились на основе многолетних наблюдений за природой или животными и основаны на сопоставлении данных. Наверное, именно поэтому информация о различных народных приметах до сих пор не теряет актуальности. Сегодня познакомимся с приметами на сентябрь, чтобы подготовиться к тому, что нас может ожидать поздней осенью 2023 года, а также зимой и даже в весенние месяцы.

Народные приметы, выпадающие на сентябрь

Все народные приметы, выпадающие на сентябрь, можно условно разделить на три части:

дающие прогноз на осень

предсказывающие погоду на зиму

позволяющие предположить, какой будет весна

Приметы в сентябре на октябрь и ноябрь

Гроза в сентябре по приметам означает теплые осенние месяцы.

Если на растениях много паутины — осенью будет стоять ясная погода.

Скворцы не улетели на юг — ждите теплой ясной осени.

Журавлиный клин летит в вышине, птицы курлычат — ожидается теплая ясная погода.

Журавли летят низко и молчат — вскоре наступит ненастье.

Обильный урожай рябины предвещает затяжные дожди, если ягод мало — осень будет теплой и сухой.

Дожди в начале сентября — к солнечной осени.

Засушливое бабье лето — к дождливым месяцам.

Если лебеди долго не отправляются в теплые страны — ждите затяжной теплой осени.

Если в середине сентября продолжают цвести одуванчики — тепло будет стоять долго.

Если горох в огороде зацвел по второму разу — ждите теплой погоды надолго.

Не будем утверждать, что все эти приметы сбываются каждый год, однако некоторые из них давно зарекомендовали себя в качестве надежных предсказателей. Особенно это относится к различным наблюдениям, касающимся характера предстоящей зимы.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Гроза в сентябре

Приметы на сентябрь 2023 года про зиму

Осенняя гроза означает, что зимой будут частые снегопады.

Если сентябрь теплый и сухой, то зима придет поздно.

Обилие паутины при условии теплой погоды сулит позднюю и морозную зиму.

Если деревья долго стоят в листве — зима ожидается долгой и суровой.

Чем быстрее опадают листья — тем холоднее будут зимние месяцы.

Богатый урожай желудей — к обильным снегопадам в конце декабря и сильным морозам.

Если муравьи не спускаются на землю, а бегают по травинкам — ждите обильных снегопадов и ранней зимы. Если насекомые не поднимаются на траву высоко — зима будет долгой.

Много шишек на елях — к мягкой зиме.

Если шишек немного, но они в основном растут на верхушках, то морозы придут поздно. Если в нижней части деревьев — холода ударят рано.

Если в сентябре второй раз зацвели деревья — зима будет продолжительной.

Если в сентябре ивы покрываются инеем — ожидается зима затяжная.

Ива, рано потерявшая листву, предвещает быстрое наступление зимы.

Вишня долго не сбрасывает листья — зима будет мягкой и сырой.

Если с нижних веток березы листья облетели, а на верхних остаются зелеными — зима придет рано.

Много рябины на ветках — к суровой затяжной зиме.

Если уродились лесные орехи — грядут холодные снежные зимние месяцы.

Также на затяжную зиму с жестокими морозами указывает обилие «одежек» на луковицах.

Ранние холода предсказывают пчелы, если в начале сентября запечатывают леток в улей.

Перед жестокими зимами муравьи строят большие муравейники.

Большое количество зайцев в лесу также говорит о серьезных холодах.

Ранняя линька кур предвещает мягкую зиму.

Однако если птицы начали линять вовремя, но с головы — ждите холодов.

Нашествие мышей-полевок в поселениях также предвещает сильные холода зимой.

Если кроты активно натаскивают в норы солому — готовьтесь с суровой зиме.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Календарь примет на сентябрь

Конечно, ряд подобных приметы для сентября вызывает вопросы: например, как количество зайцев связано с холодами? Однако все эти наблюдение и умозаключения возникли не просто так. Очевидно, наши предки действительно видели связь между различными событиями в календаре примет. Проверить эти утверждения довольно просто — понаблюдать за происходящим самостоятельно. Ведь даже жители мегаполисов могут отследить взаимосвязь между такими событиями, как периоды листопада в сентябре и погода зимой.

Сентябрьские приметы на весну

Холодный сентябрь предвещает раннее таяние снега.

Если у берез листва желтеет сверху — весна придет рано. Если сначала пожелтели нижние ветви — тепло придет поздно.

Клин гусей летит в вышине — весной будут обильные паводки, низко — весна ожидается засушливой.

Весенние приметы проверить сложнее всего — для этого потребуется вести дневник погодных наблюдений. Регулярные записи в такой блокнот требуют немалой дисциплины. Однако облегчить задачу можно, если найти различные сентябрьские приметы на каждый день. Некоторые из них повторяют вышеприведенные, поэтому мы перечислим лишь те, которые еще не были указаны.

Ежедневный календарь примет на сентябрь

1 сентября. Теплая погода в этот день предвещает такую же осень. Если весь день идет дождь — готовьтесь к такой же осени.

2 сентября. Луна в красном ореоле предвещает ветреную погоду.

3 сентября. Южный ветер обещает теплую погоду, северный — холода, восточный — к сухой ясной погоде, западный — к дождям.

4 сентября. Яркое солнце и теплая погода в этот день предвещают такую же осень.

5 сентября. Туман стелется по земле на заходе солнца — погода улучшится. Если увидели клин журавлей — скоро ляжет снег.

6 сентября. Если ночь ясная — в ближайшие дни ждите хорошую погоду. Дождливый день — к сухой осени и богатому урожаю на следующий год.

7 сентября. Дождь после обеда — к пасмурным дням. Богатый урожай хлеба — к суровым зимним месяцам.

8 сентября. Если дубы и березы не начали сбрасывать листья — ждите зимних холодов.

9 сентября. Множество грибов в лесу — рыба клевать не будет.

10 сентября. Перед заходом солнца небо становится красным — ждите ненастья.

11 сентября. Если бутоны кувшинок на рассвете не показываются из-под воды — грядут холодные дождливые дни.

12 сентября. Если на закате паутина летает по воздуху — ночью ударят заморозки.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Народные приметы на сентябрь

13 сентября. Лягушки не выходят из воды — скоро похолодает. В лесу много грибов — ждите зимой снегопадов.

14 сентября. Солнечная погода предвещает ветреную осень, дождь означает, что ближайшие недели будет ясно.

15 сентября. Сильный ветер — к непогоде. Если солнце заходит на фоне красного неба — ждите холодов.

16 сентября. Туманное утро — к ясной погоде.

17 сентября. Дождь — к затяжному ненастью.

18 сентября. Туман на закате предвещает дожди.

19 сентября. Иней на траве и листве — к обильным снегопадам зимой.

20 сентября. Вороны каркают хрипло, отрывисто — к дождю.

21 сентября. Много шишек на елях — к богатому урожаю яровых, огурцов и гороха на будущий год. Начало линьки у зайцев — к ранней зиме.

22 сентября. Появление комаров сулит теплую зиму.

23 сентября. Кошка фыркает — к непогоде.

24 сентября. Если вишня не сбросила листья — снега не будет.

25 сентября. Ветреный день — к непогоде.

26 сентября. Если листья осины опадают глянцевой стороной вверх — грядет холодная зима. Если ложатся вверх изнанкой — к теплым зимним месяцам.

27 сентября. Западный ветер — к ненастью.

28 сентября. Много журавлиных клиньев в небе — через месяц придут морозы.

29 сентября. Если гуси не улетели — осень будет долгой и теплой.

30 сентября. Если летят журавлиные клинья на юг — на Покров (14 октября) ударят холода.

Впрочем, чего нельзя делать на сегодняшний день, так это слепо верить в приметы. По крайней мере, уточняя прогноз погоды на ближайшие дни или недели, следует также обращать внимание на комментарии синоптиков и опираться на здравый смысл.

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