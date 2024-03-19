Икона «Споручница грешных»: в чем помогает чудотворный образ

Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Образ Богоматери «Споручница грешных» над входом в храм Святителя Николая в Хамовниках в Москве

Христиане почитают Богоматерь как защитницу и поручительницу. Будучи посредницей между людьми и Спасителем, она молит Сына о милосердии к грешным. Накануне 20 марта поговорим об одном из чудотворных образов Царицы Небесной. А именно, о значении иконы «Споручница грешных»: в чем она помогает, как была обретена и какие славословия ей возносят.

День почитания иконы «Споручница грешных»

Празднество иконы «Споручница грешных» вершится дважды в году:

20 марта;

11 июня.

В эти дни принято усердно молиться чудотворному образу. Существуют также различные народные приметы, связанные с этими датами. Например, 20 марта кормят ласточек, чтобы привлечь богатый урожай, и гадают на любовь. Но стоит помнить, что Церковь осуждает суеверия и тем более ворожбу.

История обретения иконы «Споручница грешных»

Лик Божьей Матери «Споручница грешных» получил свое название от обрамляющей его надписи. Она начинается со слов: «Аз Споручница грешных к Моему Сыну». Слово «споручница» переводится как «ходатаица», «поручительница». Царица Небесная, внемлющая молящимся, просит Иисуса Христа помиловать их.

Фото: Profes.inter/CC BY-SA 3.0/wikipedia Одрино-Николаевский монастырь

Обретение иконы «Споручница грешных» состоялось в 1843 году. К тому времени она уже десятки лет хранилась в Одрино-Николаевском монастыре (село Одрина, Брянская область). Она не имела дорогого оклада, отличалась ветхостью (поэтому дату ее написания относят к XVIII веку) и не считалась особо значимой. Однако все изменилось, когда сразу нескольким сельчанам явился сон, в котором им открылась чудотворная природа иконы.

После этого к «Споручнице грешных» начали стекаться прихожане, молящие ее о спасении. И икона даровала им исцеление от эпилепсии, паралича, слепоты. А в разгар эпидемии холеры она спасла множество заразившихся. Образ перенесли в главный храм при монастыре. Он получил дорогой оклад и стал почитаемой святыней.

В 1848 году был создан список «Споручницы». Его поместили в домашнем иконостасе некоего подполковника. Однако список замироточил, причем миро его обладало целительными свойствами. После этого святыню перенесли в московский храм Святителя Николая Чудотворца в Хамовниках.

После революции икону, обретенную в 1843 году, спрятали у себя миряне. Они передавали реликвию из рук в руки, пока в конце концов та не оказалась под Одессой. На родину она вернулась только в 1995 году. На сегодняшний день образ, считающийся оригиналом, хранится в родном Одрино-Николаевском монастыре (ныне известном как Одрино-Николаевский).

Фото: Profes.inter/CC BY-SA 3.0/wikipedia Одрино-Николаевский монастырь

Иконография

«Споручница грешных» принадлежит к иконам типа «Одигидрия» ( с греческого — «Путеводительница»): Богоматерь изображается по пояс и держит на руках Иисуса Христа, ее голова чуть наклонена. Однако «Споручница» отличается от большинства «Одигидрий». По канонам иконописи в левой руке Спасителя находится свиток или книга, правая — сложена в молитвенном жесте. А на «Споручнице» Христос держится обеими руками за правую руку Богоматери.

Согласно распространенному мнению, «Споручница грешных» имеет западное происхождение. Об этом свидетельствует реалистичная манера написания образа. В пользу этой версии говорят и короны, венчающие головы Богоматери и Спасителя. Красное одеяние Богородицы является символом одновременно и царственной власти, и пролитой Христом крови.

Значение иконы «Споручница грешных»

Значение иконы «Споручница грешных» отражено в ее названии. Образ служит напоминанием о милости и сострадании Богоматери. Царица Небесная внемлет молящимся и просит Сына, держащего ее за руку, быть к ним благосклонным. Она дарует грешникам надежду на спасение. Достаточно лишь искренне верить и раскаяться.

Фото: М. Юрченко/РИА Новости Икона «Споручница грешных»

В чем помогает «Споручница грешных»

Понять, в чем помогает «Споручница грешных», можно по истории иконы. Святыня прославилась чудесами исцеления, поэтому к ней обращаются в борьбе с тяжелыми заболеваниями. Однако образ дарует не только здоровье, но и душевный покой, семейную гармонию. «Споручницу» просят о:

преодолении болезней;

укреплении веры;

духовной прозорливости;

мире и прекращении войн;

прекращении эпидемий;

преодолении уныния, отчаяния;

семейном благополучии;

рождении и здоровье детей.

Иногда «Споручницу» молят об избавлении от не просто тяжелых, а врожденных заболеваний. В их числе эпилепсия и детский церебральный паралич.

Молитва иконе «Споручница грешных»

В славословии к «Споручнице грешных» Богоматерь названа «Подательницей радости» и «Премилостивой Госпожой». К образу обращаются с молитвой, известной как молитва Пресвятой Богородице, пред иконой «Споручница грешных».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru «Споручница грешных»

Где находится икона «Споручница грешных»

Сегодня поклониться чудотворной «Споручнице грешных» можно в храме Николая Чудотворца в Хамовниках и в Одрино-Николаевском монастыре. Списки святыни встречаются в разных уголках России, в том числе в городах:

Кяхта;

Улан-Удэ;

Чита.

«Споручница грешных» — чудотворный образ, внушающий надежду и приносящий утешение. 20 марта, в день празднования иконы, верующие вновь обратятся к реликвии с просьбой об исцелении, укреплении духа и мире.

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