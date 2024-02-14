Девочка из квартиры с крестами в Екатеринбурге впервые пошла учиться Омбудсмен Мороков: девочка из квартиры с крестами в Екатеринбурге пошла учиться

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В Екатеринбурге девочка, которую забрали из квартиры с могильными крестами в социальный центр, впервые пошла учиться, рассказал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. В беседе с ЕАН он подчеркнул, что 13-летняя девочка очень религиозна, поэтому ей разрешили поставить в комнате иконки.

Девочка содержится в социальном центре. Она прошла психолого-медико-педагогическую комиссию, приступила к обучению. Специалисты учитывали все индивидуальные особенности. Поскольку девочка религиозная, ей разрешили поставить в ее комнате некоторую атрибутику, иконки. Права ребенка соблюдаются в полной мере, девочка в порядке, — рассказал омбудсмен.

Мороков уточнил, что девочке пока не разрешают видеться с матерью. По его словам, вопрос о том, лишат ли женщину родительских прав, пока не решен. Это связано с тем, что для этого нужны серьезные основания. Омбудсмен также отметил, что важно принять такое решение, которое не испортит жизнь ребенку и не повлияет на его будущее.

Ранее стало известно, что полицейские забрали из семьи девочку, которая жила в квартире среди могильных крестов. Соседи рассказали, что мать ребенка часто конфликтовала с окружающими и приносила домой кресты и пасхальные яйца с кладбища. Полицию вызвали местные жители, которые услышали детские крики.