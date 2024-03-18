В Кремле объяснили смысл создания санитарной зоны между Россией и Украиной Песков: создание буферной зоны на границе с Украиной обезопасит регионы от атак

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Дмитрий Песков

Создание буферной или санитарной зоны на границе с Украиной необходимо для того, чтобы враг не мог наносить удары по объектам в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, такая мера, заявленная президентом РФ Владимиром Путиным, способна обезопасить российские приграничные регионы.

Президент имеет в виду, что на фоне атак дронами, <...> будут приняты меры, чтобы эти территории обезопасить. Обезопасить их можно, только создав некий коридор, некую, действительно, буферную зону, — сказал он.

Ранее Путин допустил, что Россия с учетом атак ВСУ на Белгородскую область в какой-то момент может создать на прилегающих территориях Украины «санитарную зону». По его словам, преодолеть этот участок с теми средствами, которыми сейчас располагает Киев, должно быть трудно.

Военный политолог Александр Перенджиев ранее предположил, что граница санитарной зоны может простираться до левого берега Днепра, включая южную часть, где находится Одесса. Он пояснил, что такая буферная зона является динамическим понятием, а не статическим, поэтому говорить, где они точно будут расчерчены, бессмысленно.