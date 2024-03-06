Как россияне отдыхают в майские праздники: сколько выходных и рабочих дней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Майские праздники

Майские праздники — одно из главных событий весны. Длинные выходные — подходящее время для открытия дачного сезона, встреч с родственниками и друзьями на природе. Рассказываем, что ждет россиян на майские 2024 года согласно табельному календарю. Заодно выясним, стоит ли ждать переноса будних дней и в каком размере оплачиваются переработки.

Как отдыхаем на майские праздники

В завершение весны россиян ждут целых два праздника государственного масштаба: День Весны и Труда(1 мая) и День Победы (9 мая). К ним и приурочены длинные выходные. Давайте разберемся, сколько выходных в мае 2024 года.

Перечень официальных нерабочих дней приведен в производственном календаре на май, опубликованном на сайте Госдумы.

Итак, россияне смогут отдохнуть:

с 28 апреля (воскресенье) по 1 мая (среда);

с 9 мая (четверг) по 12 мая (воскресенье).

Таким образом, жителей РФ ждет 8 праздничных выходных. Если же говорить о том, сколько всего выходных в мае 2024 года, то суммарно россияне проведут дома 11 дней при стандартном графике 5/2.

Производственный календарь на май

Рабочие дни в мае 2024 года

В промежутке между майскими праздниками россиянам предстоит отработать 5 дней:

2–3 мая;

6–8 мая.

При этом рабочий день 8 мая будет сокращен на 1 час. Всего в мае будет 20 будних дней при графике 5/2.

Перенос рабочих дней в апреле — мае 2024 года

Накануне майских 2024 года россияне должны будут выйти на удлиненную рабочую неделю. Трудиться предстоит с 22 апреля (понедельник) по 27 апреля (суббота).

Норма отработки в мае 2024 года

С учетом майских 2024 года общая сумма рабочих часов сокращается. Норму отработки составляют:

159 часов для 40-часовой рабочей недели;

143 часа для 36-часовой недели;

95 часов для 24-часовой недели.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Как россияне отдыхают в мае

Как оплачиваются рабочие дни в мае 2024 года

Мы выяснили, как россияне отдыхают в майские праздники. Теперь нужно сказать об изменениях оплаты труда в нерабочие дни. Согласно ТК РФ, за работу в выходной день полагается двойной оклад. Если работник получает оплату в обычном размере, он имеет право взять отгул в любой будний день месяца. Это касается только сотрудников, с которым заключен ТД на срок более 2 месяцев.

Трудящиеся с посменным графиком получат двойной оклад за работу в праздничные дни: 1 и 9 мая. Остальные выходные (28–30 апреля, 10–12 мая) оплачиваются в обычном размере.

Переработки накануне майских праздников тоже должны быть оплачены. За 1–2 часа сверхурочной работы положен минимум полуторный оклад, за 2 часа и более — минимум двойной.

Итак, мы выяснили, как россияне отдыхают в майские праздники. На длинные выходные с 1 по 9 мая можно не рассчитывать. Но все же количество трудовых часов в последнем месяце весны 2024 года изрядно сокращено.

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