Майские праздники — одно из главных событий весны. Длинные выходные — подходящее время для открытия дачного сезона, встреч с родственниками и друзьями на природе. Рассказываем, что ждет россиян на майские 2024 года согласно табельному календарю. Заодно выясним, стоит ли ждать переноса будних дней и в каком размере оплачиваются переработки.
Как отдыхаем на майские праздники
В завершение весны россиян ждут целых два праздника государственного масштаба: День Весны и Труда(1 мая) и День Победы (9 мая). К ним и приурочены длинные выходные. Давайте разберемся, сколько выходных в мае 2024 года.
Перечень официальных нерабочих дней приведен в производственном календаре на май, опубликованном на сайте Госдумы.
Итак, россияне смогут отдохнуть:
- с 28 апреля (воскресенье) по 1 мая (среда);
- с 9 мая (четверг) по 12 мая (воскресенье).
Таким образом, жителей РФ ждет 8 праздничных выходных. Если же говорить о том, сколько всего выходных в мае 2024 года, то суммарно россияне проведут дома 11 дней при стандартном графике 5/2.
Рабочие дни в мае 2024 года
В промежутке между майскими праздниками россиянам предстоит отработать 5 дней:
- 2–3 мая;
- 6–8 мая.
При этом рабочий день 8 мая будет сокращен на 1 час. Всего в мае будет 20 будних дней при графике 5/2.
Перенос рабочих дней в апреле — мае 2024 года
Накануне майских 2024 года россияне должны будут выйти на удлиненную рабочую неделю. Трудиться предстоит с 22 апреля (понедельник) по 27 апреля (суббота).
Норма отработки в мае 2024 года
С учетом майских 2024 года общая сумма рабочих часов сокращается. Норму отработки составляют:
- 159 часов для 40-часовой рабочей недели;
- 143 часа для 36-часовой недели;
- 95 часов для 24-часовой недели.
Как оплачиваются рабочие дни в мае 2024 года
Мы выяснили, как россияне отдыхают в майские праздники. Теперь нужно сказать об изменениях оплаты труда в нерабочие дни. Согласно ТК РФ, за работу в выходной день полагается двойной оклад. Если работник получает оплату в обычном размере, он имеет право взять отгул в любой будний день месяца. Это касается только сотрудников, с которым заключен ТД на срок более 2 месяцев.
Трудящиеся с посменным графиком получат двойной оклад за работу в праздничные дни: 1 и 9 мая. Остальные выходные (28–30 апреля, 10–12 мая) оплачиваются в обычном размере.
Переработки накануне майских праздников тоже должны быть оплачены. За 1–2 часа сверхурочной работы положен минимум полуторный оклад, за 2 часа и более — минимум двойной.
Итак, мы выяснили, как россияне отдыхают в майские праздники. На длинные выходные с 1 по 9 мая можно не рассчитывать. Но все же количество трудовых часов в последнем месяце весны 2024 года изрядно сокращено.
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