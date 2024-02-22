Персональные данные в интернете: как обезопасить себя от мошенников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Персональные данные в интернете

Личные данные пользователей Сети — предмет интереса не только кол-центров и онлайн-магазинов, но и мошенников. Поэтому неосторожность и невнимательность онлайн могут обернуться проблемами с банками и даже с законом. Рассказываем, как защитить свои персональные данные в интернете, следуя несложным, но действенным рекомендациям.

Что такое персональные данные

Первым делом дадим определение персональным данным в интернете. Этот термин включает любую информацию, которая связана с человеком, его паспортными данными, контактами, биометрией и так далее. В эту область входят:

полное имя;

паспортные данные;

контакты (мобильный номер, электронная почта, соцсети);

фотографии;

место жительства;

сведения о работе (компания, должность, размер ЗП);

банковские реквизиты и не только.

Наравне с персональными данными пользователь оставляет цифровой след в виде cookie (куки). Так называются небольшие блоки информации, позволяющие идентифицировать юзера. Они включают местоположение, логин и пароль, товары в корзине онлайн-маркета. Куки позволяют владельцам сайтов оптимизировать сервис под клиентов, а пользователям — избавиться от необходимости повторно вводить одну и ту же информацию.

Что дает обработка персональных данных в сети Интернет

Следующая тема, которую стоит изучить, — это обработка персональных данных в интернете. На большинстве сервисов, запрашивающих личную информацию (Ф. И. О., адрес доставки, контакты и так далее) имеются чекбоксы, или, простыми словами, квадратные окошки, в которых нужно поставить галочку.

По правилам под чекбоксом находится ссылка на документ с политикой конфиденциальности. Поставив галочку в чекбоксе, юзер расписывается в том, что дает согласие на обработку персональных данных в интернете.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Персональные данные в сети Интернет

Различные сервисы, например клиники, образовательные платформы, интернет-магазины, собирают персональные данные, чтобы:

принять платеж за товар или услугу;

доставить товар по нужному адресу;

подключить новостную рассылку;

подтвердить запись (например, на прием к врачу) по телефону;

открыть доступ к порталу (например, с обучающими материалами).

Это только некоторые причины, по которым сайты запрашивают личную информацию юзеров. Резюмируя, сама по себе обработка персональных данных в сети Интернет не представляет угрозы для пользователя. Напротив, она существует для упрощения оказания и получения услуг.

Однако тут имеются подводные камни. Во-первых, не существует стопроцентной защиты от хакерских атак и, следовательно, утечки данных юзеров. Во-вторых, не самые добросовестные сервисы продают базы данных клиентов сторонним лицам. В-третьих, сам пользователь может не знать, на что соглашается, ставя галочку в чекбоксе. В последнем случае стоит уделить время прочтению документа, в котором прописана политика конфиденциальности сайта. Поговорим об этом подробнее.

Согласие на обработку персональных данных в интернете: что это такое?

Итак, пользователь дает согласие на обработку личной информации. Но как понять, что именно будет происходить с персональными данными? Прочитать об этом можно в документе под названием «Политика конфиденциальности». В нем по закону должны быть прописаны:

имя/название оператора обработки данных — юридического или физического лица, которое запрашивает информацию о пользователе;

максимально полный перечень собираемых персональных данных;

цель сбора данных и сроки их хранения;

вероятность передачи данных сторонним лицам (например, в рамках партнерских программ);

меры защиты личной информации о пользователях (хранение на защищенных серверах и так далее).

Большинство пользователей игнорируют документ с прописанной политикой конфиденциальности. Однако если вы хотите знать, что именно произойдет с вашими персональными данными в интернете, не стоит им пренебрегать. Тем более что именно на этот документ можно сослаться в случае нарушения прав пользователя.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Как защитить персональные данные в сети Интернет

Как защитить свои персональные данные в интернете

Переходим к самому важному вопросу: как защитить персональные данные в сети интернет? Стоит сразу оговориться, что вероятность утечки информации имеется всегда. Причин этому множество: от уязвимости системы хранения данных до невнимательности самого пользователя (например, в случае с фишинговыми ссылками).

Тем не менее существует ряд мер, которые стоит принять для защиты персональных данных в интернете. Соблюдайте следующие правила:

Установите антивирус и периодически проверяйте ПК на наличие вредоносных программ.

С осторожностью переходите по гиперссылкам. Мошенники часто используют сайты-зеркала, имитирующие онлайн-магазины или другие сервисы, запрашивающие банковские реквизиты. Ссылки на зеркала незначительно отличаются от ссылок на оригинальные порталы: разница состоит в паре символов, однако их все же можно опознать.

Заходите только на защищенные сайты. Отличить их от незащищенных можно по наличию эмблемы в виде замка в левой части адресной строки.

Используйте надежные пароли. Чем разнообразнее комбинация символов в пароле (заглавные и прописные буквы, цифры и так далее), тем сложнее будет его подобрать. К слову, не лишним будет время от времени обновлять пароли на используемых сервисах.

Читайте документы о политике конфиденциальности.

Периодически очищайте куки.

Это обязательный минимум для защиты персональных данных в сети Интернет. При желании вы можете пойти дальше и использовать дополнительные меры, чтобы обезопасить личные сведения.

Дополнительные способы защиты персональных данных в интернете

Обезопасить персональные данные в сети Интернет помогут следующие меры предосторожности:

Используйте дополнительные номера и почтовые адреса. Имеет смысл создать основной email и мобильный номер для общения. А на онлайн-платформах используйте второй, запасной, почтовый адрес и телефон. Это не только обезопасит ваши контактные данные, но и сократит количество спама.

Оплачивайте покупки с запасных банковских карт, на которых хранится минимум средств. Это позволит минимизировать ущерб в случае утечки данных.

Используйте двухфакторную идентификацию (например, пароль + проверочный код из СМС) для социальных сетей. Это снизит вероятность взлома вашего аккаунта.

Не используйте общественные сети Wi-Fi. В большинстве случаев они слабо защищены от хакерских атак.

Наконец, самый простой способ избежать слива данных — это минимизировать свой цифровой след. Закройте аккаунты в социальных сетях, не публикуйте фотографии документов (включая авиабилеты), без необходимости не регистрируйтесь на порталах, собирающих персональные данные.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Защита персональных данных в сети Интернет

Что делать при утечке персональных данных

Если ваши личные данные все же утекли в Сеть, стоит принять экстренные меры. Например, позвонить в банк с просьбой заблокировать и перевыпустить карту. При утечке контактов обновите пароли на почте и других используемых сайтах. Если ваши данные опубликованы на конкретном сервисе, свяжитесь с техподдержкой с просьбой удалить их (если администраторы откажутся, вопрос придется решать через суд). Наконец, в крайнем случае можно подать заявление в прокуратуру или Роскомнадзор с требованием изъять ваши данные из открытого доступа.

Теперь вы знаете, как защитить персональные данные в интернете. Пусть риск утечки личных сведений неизбежен, способы обезопасить личную информацию все же существуют. Достаточно следовать базовым мерам предосторожности, чтобы избежать неприятностей в Сети.

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