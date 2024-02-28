В Госдуме предложили сократить рабочий день для кормящих матерей Депутат Бессараб: кормящим матерям нужно дать право уходить с работы раньше

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Кормящим матерям необходимо сократить рабочий день, они должны иметь возможность уходить домой на час раньше, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Москвой 24» парламентарий подчеркнула, что эта мера поможет женщинам, живущим далеко от места работы.

Как уточнила депутат, сейчас по Трудовому кодексу РФ женщины могут делать перерыв на 30 минут на кормление ребенка каждые три часа. Это норма была разработана еще в СССР. Сейчас, по мнению Бессараб, она требует изменений: лучше отпускать женщин с работы на час раньше, объединив эти перерывы.

С учетом текущей ситуации лучше маме предложить уйти на час раньше, то есть объединить 30-минутные перерывы. Потому что наверняка, пока она на работе, кто-то ухаживает за ребенком и наверняка есть возможность покормить либо смесью, либо сцеженным грудным молоком, — пояснила парламентарий.

Адвокат Людмила Айвар ранее рассказала, что в России нет запрета на кормление грудью в общественных местах. Эксперт подчеркнула, что никаких нормативных актов по данному вопросу не существует, но есть Конституция, в которой прописано право родителей на заботу о детях.