Адвокат ответила, можно ли кормить грудью в общественных местах Адвокат Айвар: кормление грудью в общественных местах не запрещено

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В России нет запрета на кормление грудью в общественных местах, заявила адвокат Людмила Айвар. В разговоре с «Радио 1» эксперт подчеркнула, что никаких нормативных актов по данному вопросу не существует, но есть Конституция, в которой прописано право родителей на заботу о детях.

Никаких нормативных актов, которые запрещали бы женщинам в общественных местах кормить грудью ребенка, у нас нет. <...> Запрет на кормление грудью в общественных местах — это все нарушение конституционных прав, это посягательство на материнство и детство со стороны таких людей, — высказалась адвокат.

По словам юриста, есть только морально-этические соображения, которым следуют граждане и руководители общественных мест. Кроме того, адвокат указала на недостаток условий для спокойного материнства. Так, во многих местах отсутствуют отдельные комнаты для кормления, где матери могли бы остаться наедине с ребенком.

Дайте женщине свободно дышать, дайте ей свободно жить, иначе у нас ни одна женщина не захочет рожать. Если женщина кормит ребенка грудью — это ее и его конституционное право, — заключила Айвар.

Ранее в Москве из фитнес-клуба выгнали женщину, кормившую ребенка грудью в раздевалке. На женщину с младенцем пожаловалась одна из посетительниц. Она заявила администраторам, что ей неприятно смотреть, как незнакомая женщина кормит грудью своего ребенка.